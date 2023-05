To je dragulj med slovenskimi slapovi, ki ga marsikdo ne pozna

Z Dobrče priteče več potokov, ki se v nadaljevanju pri istoimenski vasi združijo v potok Peračico, katerega vode se nato pri Posavcu izlijejo v Savo nekaj kilometrov nižje. Potok si je v naplavine Ljubljanske kotline vrezal globoko strugo, v soteski potoka najdemo čisto pravi slap.

Pot začnemo na parkirišču romarskega svetišča na Brezjah in se sprehodimo po sprehajalni poti proti vasi Otok. Na Črnivcu zavijemo desno in se po travniku sprehodimo do roba gozda. Tam se pot strmo spusti v globino. Smerokazi nas po kolovozu, poti in po lesenih stopnicah usmerijo do potoka. Prek brvi prečimo Peračico in se spustimo do slapu. Ta je na najožjem delu soteske in ima višino okoli pet metrov. Vode potoka preskočijo širok prag in pod slapom tvorijo obsežen tolmun. Količine vode v potoku skozi leto zelo variirajo in tako je najboljše, da slap obiščemo v času po daljšem deževju, v času mrzle zime pa se spremeni v ledeno zaveso.

Tisto, kar dela slap še prav posebno zanimiv, je njegova geološka sestava, skalna polica je namreč iz andezitnega tufa. Gre za vulkansko kamnino iz oligocena, geološkega obdobja izpred 23–33 milijonov let iz časa kenozoika, novega zemeljskega veka. Tuf je zanimive zelene barve, kar ga dela izjemno zanimivega tudi v kamnoseštvu. Iz kamnolomov v okolici je kamnina svoje mesto našla v portalih številnih kmečkih hiš in cerkve v bližnji in daljni okolici.