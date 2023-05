Dopust v Bosni: od raftinga do velnesa, da o bureku ne govorimo (FOTO)

V morju draginje se nas večina trudi najti kak cenejši otoček. V sezoni, ko počitniška destinacija Slovencev številka 1 – Hrvaška, kajpak – za mnoge postaja predraga, nase opozarjajo kotički, geografsko tako blizu kot lepa njihova, cenovno pa še precej bliže, se pravi do žepa bolj prijazno.

Ena takih destinacij leži na zahodu Bosne in Hercegovine v Unsko-sanskem kantonu. Zgodovinsko mesto Bihać, ki ga je dobro poznal že naš polihistor Janez Vajkard Valvasor, je od Ljubljane oddaljeno 275 kilometrov ali tri, štiri ure vožnje z avtom. Odvisno od razmer na cestah in teže vaše noge na stopalki za plin, seveda.

Goste razdelijo tako, da so vsi ves čas aktivni in nihče ne čaka.

Bihać seveda še zdaleč ni zgolj zgodovinsko mesto. Ponuja še veliko več, toliko, da ga je lani izdajatelj prestižnih vodnikov Time Out uvrstil na seznam 16 mest, ki jih morate obiskati. Med adute, s katerimi Bihać igra na trgu turistične ponudbe, vsekakor sodita tudi čudovita narava in kulinarika. Obojega boste v izobilju našli tudi v Turističnem naselju Natura Art v Lohovu med Bihaćem in narodnim parkom Una na meji s Hrvaško.

Kompleks ob reki Uni sestavljajo hotel Opal Art s štirimi zvezdicami, velnes Natura, v katerem so na voljo bazen, džakuzi, finska savna, bio savna in fitnes ter štiri restavracije. Hrana v teh gostinskih lokalih temelji na tradicionalni bosanski hrani, ponašajo se zlasti z mesnimi jedmi. Teh krajev ne smete zapustiti, ne da bi poskusili telečjo kračo pod peko (koljenica), unsko postrv in pito sirnico, ki bi ji Slovenci napačno rekli sirov burek. V Bosni je namreč burek samo en – mesni.

Poskusite telečjo kračo pod peko, unsko postrv in pito sirnico.

V turističnem naselju so z največjo skrbjo zasnovali ponudbo, ki je pisana na kožo tudi večjim skupinam, zlasti takim, ki pridejo na t. i. team building. Na voljo je vožnja s štirikolesniki po narodnem parku, rafting, pripravljajo tudi vaško olimpijado z disciplinami, kot so priprava domačih pit, zvijanje sarm, zabijanje žebljev, dirka v vrečah ... Sicer pa v Natura Art poudarjajo, da se prilagodijo željam, starosti in potrebam gostov. Predvsem pa jih tako razdelijo, da so vsi vseskozi aktivni in nihče ne čaka.

V ponudbi imajo tudi druženje ob tabornem ognju, letni kino, vožnjo z ladjico z možnostjo postrežbe pijače med vožnjo in številne druge, sezonske aktivnosti. Za letošnjo sezono pripravljajo dve novosti, in sicer adrenalinski park za otroke in odrasle ter ureditev prostora za poroke na prostem.

Vožnja s štirikolesniki je sestavni del team buildinga.

Trudijo se pripravljati čim več domačih jedi.