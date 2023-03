Deset let i-cockpita: premiero je doživel s prvo generacijo peugeota 208

Pred dobrimi desetimi leti je Peugeot s prvo generacijo peugeota 208 precej radikalno spremenil enega od tistih elementov, ki so v zgodovini avtomobilizma preživeli še najmanj sprememb, in to je voznikovo mesto. Peugeot 208 je prinesel novi koncept, ki so ga poimenovali i-cockpit. Odtlej je bilo izdelanih skoraj 10 milijonov i-cockpitov, ki so zdaj na voljo v celotni ponudbi Peugeotovih vozil.

Koncept je bil zasnovan na treh temeljnih elementih: kompakten volan za bolj intenzivne občutke v vožnji in bolj priročno krmiljenje, instrumentna plošča v višini oči, ki vozniku omogoča pregled nad vsemi informacijami, povezanimi z vožnjo, medtem pa ostane pozoren na dogajanje na cesti, in velik osrednji zaslon na dotik, ki je na dosegu roke in omogoča upravljanje glavnih funkcij vozila.

Peugeotov i-cockpit se nenehno razvija in posodablja. Leta 2016 je bila z drugo generacijo modelov 3008 in 5008 predstavljena različica z 12,3-palčno digitalno instrumentno ploščo, pod osrednji zaslon na dotik pa so postavili preklopna stikala za lažji dostop do glavnih funkcij. Leta 2019 je bila z drugo generacijo peugeota 208 predstavljena digitalna 3D-instrumentna plošča.

I-cockpit je naredil še korak dlje z novima modeloma 308 (2021) in 408 (2022), saj odtlej zajema novi informacijsko-razvedrilni sistem i-connect, novi kompaktni volan, ki lahko zazna prisotnost voznikovih rok, in stikala i-toggles na dotik, ki jih je mogoče nastaviti kot bližnjice do klimatske naprave, telefonskih stikov, radijske postaje oziroma izbrane aplikacije.