Da kužku ne bo dolgčas

Hrano naj izvohljajo

Igra na prostem je še vedno številka ena. FOTO: Ksenia Raykova/Getty Images

Pes se najbolj razveseli igre z gospodarjem.

Psi, ki jim je dolgčas, pogosto postanejo nemirni, saj preprosto ne znajo prerazporediti odvečne energije, njihovi možgani pa si prav tako želijo novih izzivov in zaposlitve. Ko se dnevi opazno krajšajo, vreme pa nam z dežjem ne daje ravno prave motivacije za pohode v naravo, je nujno izdelati rezervni načrt, kako štirinožnemu ljubljenčku kljub vremenskim ali pa epidemiološkim omejitvam pričarati zabavo.K sreči psi ne potrebujejo veliko, da se zamotijo. Pravzaprav je ključ do uspeha že učinkovita zaposlitev njihovega smrčka, ki je za psa pač okno v svet. Z vohanjem štirinožci spoznavajo okolico in ugotavljajo vsakršne novosti ter zanimivosti, pri tem pa urijo umske sposobnosti, kar jih pošteno utrudi, pa čeprav pri tem niso pretirano telesno dejavni. Zelo radi bodo, denimo, iskali priboljške in hrano, ki je za spremembo ne postrežemo v skodelici, temveč jim jo skrijemo po različnih kotičkih doma. Dobrote in brikete lahko damo v posebej za to prirejene igrače ali jih z nekaj domišljije skrijemo sami, denimo v odsluženi tulec papirnatih brisač ali jih ovijemo v brisačo.Tudi če je kuža že v letih, se bo rad učil novih trikov. S pravo spodbudo ga lahko naučimo prinašanja predmeta ali igrače, prevala, morda skoka skozi obroč ... Nasvetov na spletu kar mrgoli, manjka le še volja! Če imamo vrt ali dvorišče, so možnosti zabave tako rekoč brezmejne, kužku lahko izdelamo poligon in mu med norenjem delamo družbo. Tudi sicer je igra z gospodarjem, njemu najpomembnejšo osebo na svetu, za psa izjemno dragocena. Takrat se krepi zaupanje, zabava pa je neskončna. Če smo omejeni na stanovanje, se izogibamo nevarnim igram, ki vključujejo metanje in tekanje, lahko pa se igramo z vlečenjem igrače, skrivalnicami ... Na drsečih površinah zmanjšamo hitrost, tudi mi, ne le pes, če pa imamo možnost igre na prostem, je zamisli ogromno. S psom lahko skačete v kupe listja, se z njim plazite pod klopmi, jih preskakujete ali pa vadite ravnotežje. Pomembna je pozitivna motivacija, če pes kaže strah ali odpor, pa siljenje odpade!Seveda se kljub slabemu vremenu in drugim oviram odpravimo tudi na sprehod; rutina je namreč za te kosmate štirinožce izjemno pomembna, pa tudi vi se boste s hojo razbremenili marsikatere skrbi.