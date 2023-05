Želite polepšati svoj dom z novimi rožami? Teh nikar ne spreglejte

Čas potonik je, cvetlic, ki očarajo v najrazličnejših barvnih odtenkih, vse od belih do temno rdečih in vijoličnih. Z opojnim vonjem velikih, razkošnih okroglih cvetov z nešteto cvetnimi lističi, razporejenih v sloje, so potonike že stoletja ene najbolj priljubljenih cvetlic in pogosto okras poznopomladanskih vrtov ter doma. Zunaj kot razkošni grmički in v stanovanjih kot del bogatih cvetličnih aranžmajev v vazah ali v obliki poslikav na posodi, posteljnini in dekorativnih tkaninah.

Potonike cvetijo maja in junija, v vazi zdržijo približno pet dni. Da bi čim dlje krasile dom, nabirajte ali kupujte takšne, ki še niso povsem odprte, je pa iz popkov že razvidno, kakšna je barva cveta. Če jih nabirate na svojem vrtu, jih režite zgodaj zjutraj, stebla odrežite pod kotom 45 stopinj in odstranite liste, ki bi jih v vazi prekrila voda. Vodo, ki naj bo sobne temperature, menjajte vsak dan, pri vsaki menjavi za približno pol centimetra pristrizite steblo, za več hranil vodi dodajte pol žličke sladkorja.

Nešteto sort

Potonike niso le lepe, temveč tudi zanimive cvetlice. Ne glede na barvo cveta, zagotovo očarajo. Marco Polo jih je nekoč opisal kot cvetje, ki spominja na zelje, kar sicer res ni romantičen, je pa dokaj upravičen opis, sploh dokler so okrogli popki še povsem zaprti. Izvirajo iz Azije in Evrope, po svetu so se razširile skupaj s kamelijami, krizantemami, azalejami in magnolijami.

Kmečka ali navadna potonika v naravi raste tudi v Sloveniji. FOTO: Elenarts108/Getty Images

Obstaja več vrst teh lepotic, najbolj zastopane in na vrtovih najpogostejše so zelnate potonike brez olesenelih nadzemnih delov, ki v višino zrastejo od 60 do 100 centimetrov. Iz 32 osnovnih se je razvilo nešteto sort, so pa v Sloveniji tudi rastišča samonikle potonike, imenovane kmečka ali navadna potonika (Paeonia officinalis). V naravi jo lahko opazujemo na kraških hribih: na Vremščici, Nanosu, Slavniku, Čavnu.

Simbol miru in zdravja

Potoniko spremlja bogata simbolika. Ponazarja mir, stabilnost, zdravje. Že od nekdaj velja, da prinaša srečo. Naravne ali upodobljene so nekakšni talismani za uspeh in splošno blagostanje.

Popke rade obiščejo mravlje. FOTO: Nataliia Sirobaba/Getty Images

Navadne potonike naj bi označevale moškost, čast, pogum, naši predniki so verjeli, da iz domovanj preganjajo zle duhove. V življenje moških in žensk naj bi prinašale harmonijo, v vseh barvah so cvetovi ljubezni in romantike, zato ni nenavadno, da so pogosto del poročnih šopkov. Bele so simbol deklet in ponazarjajo njihovo mladostno razigranost, nežnost ter lepoto.

Nezahtevne za gojenje

So nezahtevne trajnice in legenda o njih pravi, da vedno preživijo vrtnarja. Rastejo v domala vseh vrstah zemlje, najbolj jim odgovarjata sončna in deloma senčna lega. Če rastejo v globokih, rodovitnih tleh, jih ni treba zalivati. Na istem mestu uspevajo več let in se lepo razrastejo. Presajanje ni potrebno, če pa se boste odločili za ta korak, vedite, da boste na cvetove na novem mestu morali čakati vsaj dve leti. Uspevajo tudi v posodi, ki naj bo dovolj velika in z dobro drenažo.

Da bo šopek dlje obstojen, vsak dan zamenjamo vodo. FOTO: Samael334/Getty Images

Njihove popke rade obiskujejo mravlje, ki se, ko se popki odprejo v cvetove, umaknejo in jim ne škodujejo. Potonike in mravlje živijo v simbiozi: mravlje se hranijo z njihovimi sokovi, hkrati pa s popkov preganjajo škodljivce.