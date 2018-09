Sedem najmočnejših odstranjevalcev madežev iz domače shrambe

Dogaja se še tako previdnim: rdeče vino pristane na preprogi ali belem prtu, sojina omaka se znajde na beli bluzi, kava na hlačah. Največkrat tedaj, ko se to zgodi, pri roki nimate čistila, s katerim bi madež hitro odstranili. A nič hudega, kajti povsem naravne odstranjevalce madežev lahko poiščete v domači shrambi. Limone V jutranji naglici polita kava? Nič hudega. Iz limone stisnite sok, dodajte mu žličko jedilne sode ter madež, pa naj bo na majici, preprogi ali prtu, hitro natrite z mešanico, počakajte nekaj minut, nato pa od ga zunanjega proti notranjemu robu zdrgnite, tekočino dobro popivnajte in posledico nezgode splaknite z vodo.



Sok limone je prav tako dobrodošel pri čiščenju deske za rezanje. Naj bo plastična ali lesena, nanjo stisnite sok in jo dobro zdrgnite z polovico sadeža. Počakajte 20 minut in desko splaknite. Ta bo razkužena in ne bo več dišala po česnu, ki ste ga rezali na njej. Sol Ko boste naslednjič slabe volje zaradi madeža vina, zgrabite solnico. Madež posujte s soljo, nato zavrite vodo, tkanino napnite nad umivalnikom ter na madež počasi zlivajte vrelo vodo. Sol in vrela voda bosta zmehčala barvila in madež bo med pranjem brez težav izginil. Alkoholni kis Neprecenljiv zaveznik čistoče vam lahko pomaga tudi pri madežih. Če so ti posledica sladkanja s paradižnikovo omako, jih splaknite s kisom, nato oblačilo namočite v mešanici vode ter detergenta za pomivanje posode. Ko ga boste splaknili pod tekočo vodo, madeža najbrž ne bo več. Če bo še viden, pa majico operite še v pralnem stroju. Koruzni škrob Polita omaka? Posezite po koruznem škrobu, ga posujte po madeži in počakajte, da vpije maščobo. Na koncu tkanino samo še splaknite in operite v pralnem stroju pri temperaturi, ki ji dopušča. Lak za lase Tega najbrž res nimate v shrambi, a madeži, ki jim je kos, nastanejo prav tam, kjer ga shranjujete: v kopalnici. Izjemno učinkovit je namreč pri odstranjevanju tistih, ki jih na tkanini pustijo ličila. Če po nesreči šminka pristane na bluzi, jo poškropite z lakom za lase in počakajte deset minut. Nato madež obrišite s suho krpo. Jedilna soda Še en močan zaveznik čistoče, ki ne skrbi le za čista oblačila, temveč tudi za čistejšo posodo. V kolikor so v vaših skodelicah sledovi kave ali čaja, jih čez noč napolnite z mešanico sode in vode v razmerju ena proti dve. Zjutraj boste s spužvasto gobico zlahka pričarali njihovo prvotno barvo. Zobna pasta Se zgodi, da otroci list papirja nadomestijo s steno. Če so jih tudi vaši porisali z voščenimi barvicami, njihove umetnine odstranite z zobno pasto: z vlažno krpo, na katero ste nanesli zobno pasto, nežno drgnite po porisanih delih stene in madež bo kmalu odstranjen.