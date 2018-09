Sedem najboljših rastlin za vse, ki ste pod stresom

Redno hodite na jogo, občasno srknete kakšen kozarček vina in se podate v gozd, kadar se vam zdi, da stres na vas pritiska z vseh strani. Pa ste vedeli, da se temu lahko zoperstavite tudi s primernim izborom sobnih rastlin? Poglejte sedem takšnih, ki pripomorejo k blaženju kronične napetosti. Meta Radi jo imate pri roki, ko kuhate, ima pa ta rastlina tudi izjemno moč, ko gre za zagotavljanje sprostitve. Strokovnjaki z univerze Wheeling Jesuit so v svoji raziskavi dokazali, da njen vonj znatno pomirja, blaži frustracije in krepi koncentracijo. Jasmin Sobni jasmin je lep in čudovito diši. A to še zdaleč ni vse, kar premore. Po navedbah publikacije Journal of Bilogocal Chemistry, njegov vonj pomirja in na živčni sistem deluje tako blagodejno, da je pridobil sloves naravnega pomirjevala. Ko so ga znanstveniki sproščali v kletko z miškami, so se te umirile in mirno posedle v kotičke kletke. Aloe vera To rastlino že obožujete, saj se ponaša s številnimi blagodejnimi učinki na kožo. Ob tem čisti zrak, iz njega odstranjuje zdravju škodljive snovi in pripomore k boljšemu spancu. In še nekaj: nedavne študije so pokazale, da ima izjemen učinek na depresijo ter blaži njene simptome. Sivka Ta dišeča, cvetoča rastlina se v namen zagotavljanja zdravja in lepote uporablja že od nekdaj. Prav tako je njen vonj dobrodošel tudi, kadar vas pesti zoprna napetost. Kot so dokazale številne študije, je že zgolj z vonjanjem sivkinih cvetov mogoče znižati srčni utrip in količino stresnih hormonov v telesu. Taščin jezik Znanstveniki agencije Nasa so dokazali, da čisti zrak in iz njega odstranjuje več kot 107 vrst toksinov. Ob tem ponoči v zrak sprošča ogromno kisika, pomirja, zagotavlja lažje dihanje in ublaži celo glavobole. Bazilika Okusna začimbnica vsebuje aktivno snov linalol, ki se pogosto uporablja v aromaterapiji. Skupina japonskih strokovnjakov pa je s pomočjo laboratorijskih raziskav dokazala, da prav linalol v telesu zavira delovanje na stotine genov, ki so sicer zaslužni za občutke preobremenjenosti in stresa. Palma areka Čudovita, velika lončnica ni le lepa, je tudi učinkovita. Dokazano je, da iz zraka odstranjuje strupene snovi, tudi formaldehid in benzen. Čisti torej zrak in niža krvni tlak, s čimer pomaga telesu in duši, da se v njeni družbi umirita.