Poskočni dostavnik

Osvežena podoba

Dobra opremljenost

Pošten tovorni prostor

Motorizacija

Ford transit custom trend 2.0 TDCI 170 KM FWD L2H1

Motor: štirivaljni turbodizelski

Gibna prostornina: 1996 cm3

Največja moč: 125 kW (170 KM) pri 3500 vrt./min

Največji navor: 405 Nm med 1750 in 2500 vrt./min

Pogon: na prednji kolesi s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom

Masa praznega vozila: 2131 kg

Največja dovoljena masa: 3200 kg

Mere (D/Š/V): 5339/1986/2017 mm

Medosna razdalja: 3300 mm

Prostornina prtljažnika: 6800 l

Posoda za gorivo: 70 l

Največja hitrost: ni podatka

Pospešek do 100 km/h: ni podatka

Poraba goriva (EU): 6,4 l/100 km kombinirana poraba

Izpust CO 2 : 165 g/km

Uradni zastopnik: Summit Motors

Maloprodajna cena: 29.530/29.760 € (testno vozilo)

Euro NCAP: 5 zvezdic (2012)

170 KM poskrbi za živahno vožnjo in brezskrben prevoz tovora.

Ford je osvežil šesto generacijo kombija transit custom, najbolje prodajanega lahkega gospodarskega vozila v Evropi. In tudi pri nas je tako: lani je novega lastnika našlo več kot 1400 transitov, tako da ni čudno, da je transit prejel naziv slovenskega dostavnika leta 2018. Za letos načrtujejo okoli 1500 prodanih vozil, pri čemer ob nakupu novega transita ponujajo brezplačno polepitev vozila po željah kupca.​Novi transit custom je zdaj videti še malce bolj športno, za kar se lahko zahvali Fordovemu kinetičnemu oblikovnemu slogu. Dobil je večjo prednjo masko in nove žaromete. V vozniški kabini ni revolucionarnih sprememb, plastika pa je videti kakovostna in trpežna. Pripomniti pa moramo, da se je v testnem furgonu že pri 5000 kilometrih oglašal čriček v spodnjem delu armature. Predalov in predalčkov za odlaganje ne manjka, še posebno priročni so tisti na zgornjem delu armaturne plošče, ki poskrbijo, da se nam potni nalogi, dobavnice in prevzemni listi ne vozijo levo in desno. Voznikov sedež je dobro nastavljiv (v paketu opreme trend tudi v ledvenem delu). Položaj za krmilom je kombijevski, a ohranja nekaj tistega fordovskega športnega duha, pa tudi sovoznikova dvojna klop je dovolj prostorna in udobna.Paket opreme trend ni slaba izbira, saj prinaša učinkovito (ročno) klimatsko napravo, v usnje odet volanski obroč, tempomat, meglenke, parkirne senzorje spredaj in zadaj, osvetlitev vstopa bočnih drsnih vrat, klasičen avtoradio s štirimi zvočniki, volanskimi kontrolami, USB-vhodom in bluetooth povezljivostjo, senzor za dež, ogrevano vetrobransko steklo, že v osnovnem paketu ambient pa za varno vožnjo skrbijo zdaj že standardni ABS, elektronski nadzor stabilnosti ESC, sistem proti zdrsu pogonskih koles TCS ter sistema za speljevanje v klanec in preprečevanje prevračanja. Slednjega na srečo nismo testirali.Prtljažni prostor v testnem furgonu (L2H1) je bil konkreten, in sicer 6,8 kubičnega metra, lahko pa ga obtežimo s tono tovora. Pri osnovni različici je šest kubikov prostora, podaljšana in povišana varianta pa ponuja kar 8300 litrov nakladalnega prostora. Bočna drsna vrata se odpirajo več kot meter široko, čeprav kombi ni pretirano visok. V prtljažni prostor lahko spravimo skoraj tri metre dolg tovor (2922 mm), če odpremo vratca pod sovozniško klopjo, pa lahko notri stlačimo še za pol metra daljšo zadevo (3452 mm). Prtljažni prostor je dobro osvetljen in ima osem zank za pričvrstitev tovora, pri trendu pa še bočno zaščito do polovice višine, medtem ko je treba za zaščito do vrha doplačati manj kot stotaka. Dno tovornega prostora je zaščiteno s trdo plastiko, ki se dobro obnese pri težjih tovorih in polni obremenitvi, malce neprijetna pa je pri nepritrjenih predmetih, ki se med vožnjo radi vozijo sem ter tja.​Naš testni transit je bil opremljen z dvolitrskim turbodizelskim motorjem ecoblue, ki razvije 125 kW (170 KM) in 405 Nm navora v območju od 1750 do 2500 vrt./min, kar je dovolj tudi za večje tovore, ko pa je transit prazen, je prav po avtomobilsko poskočen in se rad zavrti. Obstajata šibkejši izpeljanki istega dizla s 105 in 130 konjskimi močmi, a tale je res dobra izbira. Šeststopenjski menjalnik je prirejen dostavniškim potrebam s kratko prvo prestavo ter varčnima peto in šesto. Pri speljevanju je treba biti malce bolj previden, saj zna ta močni transit cukniti in »crkniti«. Po tovarniških podatkih bi moral spiti 6,4 litra dizla na sto kilometrov, realno pa je kombinirana poraba tam za kak liter višja, če kombi ni natovorjen. Dobra stvar je podaljšani servisni interval na 60.000 kilometrov. Za doplačilo si je mogoče omisliti celo vrsto aktivnih varnostnih pomagal, kot so radarski tempomat, omejevalnik hitrosti, ki prepoznava prometne znake, in sistem za opozarjanje na nenamerno menjavo voznega pasu. Tudi cena je ugodna, saj si lahko močan in prostoren kombi omislimo že za slabih 30 tisočakov.