Orhideje so lepe lončnice, a mnogim se njihova vzgoja zdi prezahtevna, da bi z njimi okrasili dom. V resnici pa ob primerni postavitvi in pravilnem zalivanju lahko vsakogar razveseljujejo z bogatimi cvetovi. Pomoč iz lončka Če ste katero dobili v dar in po tem, ko je odcvetela, ne kaže nobenih znakov, da bi znova razvila popke, ji pomagajte z zelenim čajem. Decilitru vode za zalivanje ga dodajte približno tri žlice ter z njim negujte eksotično lepotico.



Pazite, da mešanica ne bo premočna in da korenine ne bodo ostale dolgo v tekočini, a prav zeleni čaj je tisti, ki rastlini zagotavlja snovi za uspešno rast in bogato cvetenje.



Način je učinkovit tudi pri ostalih lončnicah, ki uspevajo v kisli zemlji.