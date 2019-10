Najmanjši suv iz Wolfsburga

Zadnja klop je vzdolžno pomična, zato je zadaj prostora ravno prav za dva potnika, trije bodo sedeli zelo na tesno.

Sodobna notranjost

Oblikovalci so notranjosti namenili tudi nekaj okrasnih elementov, ki poživijo sicer običajno in plastično armaturno ploščo.

Samo sprednji pogon

Tudi v T-crossu si lahko omislimo aktivni zaslon namesto klasičnih merilnikov.

Povezan v svet

Volkswagen t-cross 1st edition 1.0 TSI

Volkswagen t-cross 1st edition 1.0 TSI

Motor: trivaljni turbobencinski motor

Gibna prostornina: 999 cm3

Največja moč: 85 kW (115 KM) pri 5500 vrt./min

Največji navor: 200 Nm pri 2000–3500 vrt./min

Pogon: sprednji pogon, 6-stopenjski ročni menjalnik

Masa praznega vozila: 1250 kg

Mere (D/Š/V): 4108/1760/1584 mm

Medosna razdalja: 2551 mm

Prostornina prtljažnika: 455–1281 l

Posoda za gorivo: 40 l

Najvišja hitrost: 193 km/h

Pospešek do 100 km/h: 10,2 s

Poraba goriva: 5,1 l/100 km

Izpust CO2: 115 g/km

Uradni zastopnik: Porsche Slovenija

Maloprodajna cena: 22.819 evrov (testno vozilo 23.004 evrov)

Euro NCAP: *****

Simpatična pojava je gotovo adut najmanjšega športnega terenca iz Wolfsburga, T-crossa, ki s svojimi dobrimi štirimi metri dolžine ponuja udobno prevažanje štirih potnikov; seveda je prostor zadaj skromneje odmerjen kot pri njegovih večjih bratih.Mi smo preizkusili T-crossa z najzmogljivejšim agregatom – litrskim turbobencinskim trivaljnikom z največjo močjo 85 kilovatov – in z bogatim, posebnim opremskim paketom 1st edition, ki so ga namenili prvim kupcem in je nadgradnja sicer najvišje redne opremske ravni style.Oblikovalci so avtomobilu namenili notranjost, ki ji lahko dodamo osebni pečat z uporabo okrasnih elementov na armaturni plošči. Brez njih bi bila relativno dolgočasna. Preseneti aktivni informacijski zaslon pred voznikom, ki zamenja klasične merilnike (in je serijski del paketa opreme 1st edition, sicer gre za doplačljivo opremo).Z njim postane T-cross sila modern. Na žalost je plastika v notranjosti na otip trda, in to po našem mnenju tej znamki sploh ne pristaja. Da ne bomo le kritični do notranjosti, pa vsekakor lahko pohvalimo udobne sedeže in dobro nameščene prezračevalne šobe. Šobe lahko nastavimo tako, da dvopodročna samodejna klimatska naprava nikoli ne piha neprijetno v telo – če tega ne želimo. Pozimi bi cenili dvostopenjsko ogrevanje sprednjih sedežev. K udobnosti sedenja zadaj pa prispeva vzdolžno pomična zadnja klop – pomaknemo jo lahko za 14 centimetrov. Seveda s tem izgubimo nekaj prtljažnega prostora.Če lahko njegovega večjega brata T-roca opremimo s štirikolesnim pogonom, pa to pri T-crossu ni mogoče – dva bencinska ali dizelski agregat v vsakem primeru ženejo sprednji kolesni par. Imamo pa poleg šeststopenjskega ročnega menjalnika na izbiro tudi samodejnega sedemstopenjskega z dvema sklopkama. Ročni menjalnik prestavlja gladko in natančno, kar je seveda pričakovano.Druga pesem je 85-kilovatni trivaljnik, ki zahteva od voznika nekaj privajanja. Osebno so mi takšni agregati bolj všeč v povezavi s samodejnim menjalnikom, kjer elektronika poskrbi za optimalno prestavno razmerje. Pri ročnem menjalniku pa, kot rečeno, potrebujemo malce prakse. Ker pa je avtomobil relativno lahek – tehta dobrih 1200 kilogramov –, je teh 85 kilovatov v večini primerov ravno prav moči. Dodajmo še, da nam je potovalni računalnik po koncu našega testa pokazal povprečno porabo okoli sedem litrov na 100 prevoženih kilometrov.Testni T-cross je bil opremljen z zmogljivejšo infozabavno napravo discover media, ki je vključevala tudi navigacijo in predvajalnik zgoščenk, ki je bil v predalu pred sovoznikom. Naprava serijsko sprejema le FM-radijske signale – tako je bilo tudi v testnem vozilu –, če pa želimo sprejemati digitalne DAB-signale, pa moramo ob nakupu avtomobila doplačati 222 evrov. Dobro akustično kuliso v testnem avtomobilu je priskrbelo prav tako doplačljivo ozvočenje znamke Beats. Zrcaljenje pametnega telefona je tako ali tako del opreme, ne glede na to, s katero multimedijsko napravo je avtomobil opremljen. Na tem mestu opozorimo, da vstopni model namreč serijsko ni opremljen z njo.Od uporabnih sodobnih asistenčnih sistemov je imel testni avtomobil vgrajeno samodejno zaviranje v sili, nadzor mrtvega kota ob vozilu, aktivni radarski tempomat in samodejni preklop med zasenčenimi in dolgimi žarometi – ti so bili pri testnem v led-tehnologiji. Toplo priporočamo tudi nakup parkirnih tipal in kamere, saj je preglednost pri vzvratni vožnjo rahlo okrnjena zaradi zajetnih C-stebričkov – testni je bil opremljen s parkirnimi tipali in prav tako koristnim opozorilnikom na prečni promet za vozilom.