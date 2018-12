Feng šuj: Osem obveznih za uspešno leto 2019

Pred največjimi prazniki v letu večina dodobra počisti in nekoliko preuredi stanovanje. To priporoča tudi feng šuj, kajti če je dom ob prehodu iz starega v novo leto neurejen, to obeta denarne težave in dolgove. Čemu morate nameniti čim več pozornosti? Voda, sol in kis Dan pred vstopom v novo leto ves dom temeljito počistite. Obvezno z vseh površin pobrišite prah, z raztopino soli, vode in jabolčnega kisa očistite vrata in njihove podboje ter okna. Z mešanico boste sprali staro energijo in pripravili prostor za sveže vibracije. Zlasti temeljito počistite kuhinjo Vse njene površine in naprave v njej naj bodo urejene in čiste. Umazana kuhinja v družino prikliče denarne težave in bolezen. Nekoliko prestavite pohištvo Ni vam treba premikati omar, lahko pa malo prestavite mizo, stole, kavč in preproge. Že če jih boste premaknili za en centimeter, boste spodbudili dotok nove energije in v življenje priklicali napredek. Popravite vrata Vrata predstavljajo nove možnosti. Počistite nered, ki onemogoča njihovo odpiranje za vsaj 90 stopinj, in jih naoljite, da ob prehodu v novo leto ne bodo škripala in onemogočala napredek na vseh področjih. Znebite se neuporabnega Vse, česar ne potrebujete več, zavrzite ali podarite. Tudi s tem boste v svoj dom priklicali več pozitivne energije, ki vas bo spremljala vse leto. Nabavite si novo posodo Ali vsaj skodelice in kozarce. Če boste na silvestrski večer jedačo in pijačo uživali iz lepe, nove posode, si lahko vse leto obetate blaginjo. Pripravite mizo Lepo pogrnite mizo in jo bogato obložite. V novo leto je treba stopiti z bogato mizo, saj takšna v življenje prikliče bogastvo. Pišite dobrim možem Vseeno, kateremu, in vseeno, koliko ste stari. V pismu navedite osebne želje, pričakovanja in načrte. Tako boste imeli nad njimi pregled in lažje se boste lotili uresničevanja ciljev, najsi bodo materialni ali nematerialni.