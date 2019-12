Danes so tudi podgane zakon

Nekateri domov prinesejo tudi najdene miške oziroma mišake.

Domače živali, tudi tiste, ki bi jih naši predniki prej preganjali kot gostili v bivališču, imajo danes drugačno vlogo.

S pojavom družabnih omrežij – še posebno facebooka – so se začele kazati človeške strasti in misli do hišnih ljubljenčkov bistveno bolj nazorno in neposredno, kot smo bili vajeni v preteklosti. Pri tem še zdaleč ne mislimo na objave posameznikov, ki s prijatelji ali javnostjo delijo fotografije hišnih ljubljencev, ampak bolj tematske živalske skupine, ki jih zlepa ne zmanjka.Tako na facebooku obstajajo velike slovenske skupine ljubiteljev najbolj številnih domačih živali: zasebna skupina Mačjeljubci ima 23.607 članov, Pasjeljubci jih imajo 23.524. Ob kazanju svojih ljubljencev sorodnim dušam (kar publika nagradi z všečki in komentarji) se pogosto išče nov dom za mladiče ali zavržene štirinožne ljubljenčke, ob zbiranju pomoči ter objavi živalskih osmrtnic pa nekateri poskušajo te skupine uporabiti kot prvo pomoč za mačje in pasje težave, kar pa ni nujno povsem primerno; to se še posebno opazi pri odgovorih, ki si pogosto nasprotujejo in so (čeprav so zapisani zgolj dobronamerno) lahko tudi škodljivi za žival. Živali so si različne, ljudje pa še bolj. Še posebno so nasprotja opazna pri nekaterih osnovnih navadah, kot je povodec za mačko – marsikdo si ne predstavlja mačje svobode kot samoumevne, zlasti v mestih.So pa tudi živaloljubske skupine, ki nimajo toliko sledilcev kot zgoraj omenjeni; v virtualnem Društvu ljubiteljev podgan in drugih glodavcev je 348 članov (imajo 1633 všečkov), v skupini Podgane so zakon 852. A čeprav ti glodavci v vsakdanjiku ne privlačijo toliko simpatij kot mačke ali psi, lahko njihovi ljubitelji prav v takih skupinah najdejo sorodno naravnane duše, ki rešujejo tudi miši s ceste, kot je v eni zadnjih objav zapisala ena članica: »Včeraj sem na sprehodu zvečer opazila belo miško, ki tava sem ter tja sredi ceste. Takoj mi je zlezla v roko. Sem dala oglas na fb, če se najde lastnik ali kak nov lastnik.« Že ta prigoda kaže, da imajo domače živali, tudi tiste, ki bi jih naši predniki prej preganjali kot gostili v bivališču, danes precej drugačno vlogo – tudi na spletu.