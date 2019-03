Čas za letne gume

FOTO: AMZS

15. marca lahko zimske pnevmatike spet zamenjamo za letne.

Bliža se 15. marec, ko se v naših logih konča zakonsko predpisano obdobje, v katerem je v prometu obvezna uporaba zimskih pnevmatik oziroma opreme. Po petih mesecih lahko avto spet obujemo v letne pnevmatike, seveda pa mora biti v primeru vožnje v zimskih razmerah tudi po tem datumu opremljen z zimsko opremo. Menjava sicer ni obvezna, je pa zelo priporočljiva,saj se zimske pnevmatike v toplejših obdobjih še zdaleč ne obnašajo tako učinkovito kot letne, saj imajo te občutno krajšo zavorno pot na suhi cesti, manjšo obrabo, narejene so za višje temperature, pripomorejo pa tudi k manjši porabi goriva.Kakor opozarjajo pri Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS), je izbira ustreznih pnevmatik izjemno pomembna za varno in zanesljivo vožnjo, saj ima avto edini stik s cestiščem zgolj z gumami, pa še to pri vsaki posebej z le majhno površino, nekako v velikosti razglednice. In če gume ne zagotovijo dobrega stika s cesto, ima avto lahko še tako dobro podvozje oziroma vozne lastnosti, a jih ne bo mogel izkoristiti.AMZS že tradicionalno v sodelovanju s partnerskimi avto-moto klubi in organizacijami testira letne in zimske pnevmatike in rezultate objavlja v svoji Motoreviji, tabele z ocenami pa so prosto dostopne tudi na njihovi spletni strani. Tokrat so prvič v 20-letni zgodovini testiranj preizkušali tudi pnevmatike za dostavnike. Pod drobnogled so tako vzeli pnevmatike za osebna vozila z dimenzijami 185/65 R15 (ki so med najbolj uporabljanimi in prodajanimi na evropskih cestah; pri nas sta z njimi opremljena oba najbolje prodajana avtomobila: renault clio in VW polo) in pnevmatike za lahke dostavnike z dimenzijami 215/65 R16 C. Oba kompleta so preizkusili po uveljavljenih merilih: ocenili so vozne lastnosti, varnost in zaviranje na suhem, zaviranje, vzdolžno in prečno splavanje, vodljivost in bočno vodljivost na mokri cesti. Preizkusili so glasnost (tako v potniški kabini kot zunaj), izmerili porabo goriva, na laboratorijskih valjih in z vožnjo v konvoju pa tudi obrabo pnevmatik.Med 16 avtomobilskimi pnevmatikami sta tokrat le dve dobili štiri zvezdice in najvišjo oceno dobro oziroma zelo priporočljivo. Preostalih 14 se ponaša s tremi zvezdicami in oceno zadovoljivo oziroma priporočljivo. Nobena pnevmatika ni dobila ocene pomanjkljivo oziroma slabo. Na prvo mesto se je uvrstila povsem nova Bridgestonova pnevmatika turanza T005, druga pa je bila Vredesteinova guma sportrac 5.Letos so preskusili tudi »tovorne« pnevmatike, s katerimi je opremljen marsikateri potniški dostavnik, ki se uporablja za zasebne namene, uporabljajo pa jih tudi avtodomi in potniški kombiji, kot so VW multivan, renault trafic ali večji master, pri čemer praviloma ne vozijo nič kaj počasneje ali previdneje kot osebni avtomobili. Čeprav imajo »tovorne« pnevmatike z oznako C (cargo) večjo nosilnost, lahko takšne z večjo nosilnostjo najdemo tudi med »osebnimi« pnevmatikami z oznako XL. In zakaj poudarjajo razliko med tovornimi in osebnimi pnevmatikami? Ker je kar devet od 16 preizkušenih pnevmatik dobilo le eno zvezdico oziroma skupno oceno ni priporočljivo. Niti druge niso blestele: pet jih je dobilo oceno priporočljivo (tri zvezdice), dve pa priporočljivo z omejitvami (dve zvezdici). Kakor so pokazali testi, so ahilova peta tovornih pnevmatik izrazite slabosti na mokrem, kar velja tudi za pet najbolje ocenjenih.Vseh devet z zadnjega konca tabele je najslabšo oceno ni priporočljivo dobilo zaradi velikih slabosti na mokri cesti. Največ težav jim je delala vodljivost na mokrem, štiri pnevmatike pa so dodatne slabosti pokazale še pri zaviranju na mokrem. Razlog za slabe lastnosti na mokrem se skriva v majhni obrabi, kajti pri pnevmatikah za dostavnike, ki smo jih v okviru AMZS testa preskusili prvič doslej, izdelovalci glede na rezultate testa lastnosti uravnotežijo drugače, pomembnejša kot varnost na mokrem se jim na primer zdi čim manjša obraba. Ta je zagotovo pomembna za transportno ekonomiko, a na cesti bi vendarle morala biti varnost pomembnejša kot stroški.