Čili za začetnike

Preberite nekaj dejstev o gojenju čilijev in lastnostih teh pikantnih paprik, katerih domovina je Mehika, s pokolumbovsko širitvijo pa so na različnih koncih sveta začele nastajati nove sorte. Danes jih je več kot petdeset tisoč. Razlog za množičnost je v biologiji ­− paprike in njeni sorodniki se zelo radi križajo.