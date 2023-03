Buldog ima rad poležavanje

Imeti psa v družini je lahko za otroke velika prednost, saj se prek ukvarjanja z zvestimi kosmatinci učijo odgovornosti, potrpežljivosti in sočutja. Vendar pa ni vsak pes primeren za družinskega psa, izbor prave pasme je izjemnega pomena – še posebno za tiste, ki nameravajo postati pasji lastniki prvič v življenju.

Ni vsak primeren za družinskega psa.

Pomembna sta starost otroka pa tudi vprašanje, ali smo družina, ki se rada in veliko giba, ali pa bo že dolg sprehod po gozdu, in to trikrat na dan, za nas (pre)velik izziv.

Prijazni do otrok

Čeprav je vsak pes drugačen in ima svoj temperament, so nekatere pasme bolj primerne za družine. Če živali ne boste posvojili v katerem od zavetišč, kjer vam bodo znali natančno povedati, kakšen je pes, ki ga nameravate vzeti, je najbolje, da izbirate med pasmami oziroma mešanicami pasem, ki se dobro obnesejo v družinskem okolju. Katere pasme so najbolj primerne za družine, je pred časom navedel ameriški kinološki klub; v to skupino so uvrstili buldoge, mopse, labradorce, zlate prinašalce, angleške brake oziroma beagle, irske setre, bruseljskiegrifone, novofundlance, francoske buldoge in škotske ovčarje.

Otroci se naučijo odgovornosti, potrpežljivosti in sočutja. FOTO: Getty Images

Mopsi se dobro počutijo tudi v majhnem stanovanju. FOTO: Alexandr Zhenzhirov/Getty Images

Med tiste, ki naj bi bili zelo primerni za življenje v domu z otroki, naj bi spadal tudi kavalir kralja Karla. Majhen, a živahen kuža s svilnato dlako se dobro razume z vsakomer, ki mu pride na pot, tudi z otroki in drugimi psi. Če so vam bolj pri srcu veliki psi, vas bo nemara očaral bernski planšar; tehtajo lahko tudi do 45 kilogramov, kljub njihovi velikosti pa velja, da so mile in nežne narave, kar se še posebno kaže v njihovem odnosu do otrok. Aljaški malamut naredi vse, da bi bili člani njegovega tropa, človeškega ali pasjega, zadovoljni. Potrebujejo močnega vodjo ter dosleden režim treninga in vadbe. Pri družinah, ki so bolj lene sorte, se bo popolnoma v redu počutil buldog.

Aljaški malamut naredi vse, da bi bili člani njegovega tropa, človeškega ali pa pasjega, zadovoljni.

Tako kot vsi psi tudi ti potrebujejo redne sprehode, vendar pa tudi zelo radi poležavajo doma. Še ena odlična pasma za družine, ki niso najbolj športne, je mops. Ti kužki najraje jedo in spijo, zato morate paziti, da se ne bodo preveč zredili. Ker so majhni in tehtajo največ sedem kilogramov, bodo imeli dovolj sprehajanja že, če jih boste spustili na domače dvorišče.