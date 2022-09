Bavarski elektro kupe: to je BMW i4 (FOTO)

Električna mobilnost je segla v osrčje znamke BMW, tudi na naš trg so pripeljali povsem električni štirivratni oziroma veliki kupe i4. Na prvi pogled se skoraj ne razlikuje od bencinske in dizelske različice serije 4, takšna pa bo usmeritev bavarske znamke tudi pri naslednjih električnih modelih.

Športno udobje

Čeprav se komu zdi, da pri elektrifikaciji BMW nekoliko zamuja za glavnima tekmecema, Mercedesom in Audijem, je i4 v resnici že njegova peta tako ali drugače elektrificirana generacija; prvi je bil leta 2008 mini E, pa i3 in, da ne naštevamo vseh, zadnja generacija hibridnih vozil ter med mestnimi terenci oziroma križanci od lani veliki iX. Z i4 pa so vstopili v modelski razred, ki je s športnim udobjem najbolj značilen za vozno filozofijo znamke iz Münchna.

Najbolj opazna novost je ukrivljen zaslon, ki sega čez večji del armaturne plošče. FOTO: BMW

Zato so pri električni izvedenki še posebno pazili, da so ohranili predvsem slednje, dodali pa električni vozni učinek, za katerega so značilni vrhunsko pospeševanje, inteligentni sistem rekuperacije zavorne energije in s tem velik doseg.

Konkretna moč

Pogonsko srce i4 sta elektromotor, nameščen nad zadnjo osjo, kamor se prenaša pogonska moč, in 400-voltna elektronika. Največja moč znaša 250 kW (340 KM) in največji navor 430 Nm.

V novincu je več kot 40 asistenčnih varnostnih sistemov.

Baterija ima zmogljivost dobrih 80 kWh, poraba električne energije pa je po WLTP od 16,1 do 19,1 kWh/100 km. To zadošča za doseg (po WLTP) do 590 kilometrov, največja hitrost pa je omejena na 190 km/h. Potniška kabina je značilno beemvejevska, izstopa le ukrivljen zaslon, ki se razteza čez večji del armaturne plošče. V vozilu je vgrajenih več kot 40 varnostnih asistenčnih sistemov.

Električni M

Seveda BMW ne bi bil, kar je, če ne bi ob običajnem i4 pripravil še i4 M50, ki je sploh prvi električni primerek športne znamke M. To pomeni, da ima tudi vse njene atribute, prilagodljivo športno podvozje, aerodinamični paket, M-zavore ...

Ima pa tudi dve električni srci, elektromotorju na zadnji osi so dodali še enega na sprednji in tako dobili dodatnih 200 konjev, povrhu pa še štirikolesni pogon. Vse skupaj deluje vrhunsko, saj ima i4 M50 sistemsko največjo moč kar 400 kW (544 KM) in največji navor 795 Nm. Zaradi tega je doseg za približno 70 kilometrov manjši kot pri običajnem i4, zato pa i4 M50 pospeši z mesta do 100 km/h v manj kot štirih sekundah in doseže največjo hitrost 225 km/h, ki je seveda elektronsko omejena.

80 kWh ima baterija.

Takšni vozili kajpada ne moreta biti poceni. Toda v nasprotju s primerljivimi vozili, ki praviloma cenovno opazno odstopajo od bencinskih različic, je pri obeh novih električnih beemvejih razlika s primerljivimi bencinskimi in dizelskimi primerki serije 4 le nekaj tisočakov. Tako je vstopna cena i4 okoli 57.650 evrov, i4 M50 pa 71.500.