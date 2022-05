Admiralska ladja: Audi A8 ni nov, je pa osvežen (FOTO)

Sedanja generacija audija A8 je na prodaj od leta 2017, a še ni čas za povsem nov model, pač pa za osvežitev sedanjega. Največ sprememb je povezanih z nadgradnjo asistenčnih sistemov, nove so luči, oblikovno pa je A8 ozaljšan z nekaterimi dodatki, po katerih se razlikuje od dosedanjega.

Velik in lep

Limuzine niso več v modi, zdaj se radi vozimo v športnih terencih. V petih letih so prodali 27 audijev A8, tudi za naslednja leta si ne obetajo veliko več novih kupcev. V ponudbo so dodali opremo S-line s trikrakim volanskim obročem in bolj športnim pedigrejem. Mimogrede, do audija A8 lahko pridete po običajnem čakalnem času, v približno treh mesecih; če bo treba, bo počakal kakšen drug model.

Admiralska notranjost

Dobili boste 5,19 metra dolg avtomobil (v podaljšani različici, namenjeni uživanju potnikov na zadnji klopi, celo 5,32 metra) s trimetrsko medosno razdaljo in polno prestiža. V notranjosti sta ob digitaliziranem prostoru z merilniki za upravljanje namenjena dva za dotik občutljiva zaslona, novost sta opcijska zaslona za potnika zadaj, na katerih je mogoče predvajati vsebino z lastnih naprav.

Bogata oprema

Na voljo je več kot 40 asistenčnih sistemov, večina jih je vključena serijsko. No, za samodejno parkiranje boste morali doplačati, prav tako so kot opcija na voljo digitalni žarometi z več kot 1,3 milijona zrcal. Za zabavo si lahko omislite projiciranje različnih likov pred avtomobil, za bolj resno uporabo pa se pred avtomobilom zariše navidezna steza, znotraj katere se boste peljali.

340 kW moči razvije priključni hibrid.

Prav tako lahko ob šminki pride prav funkcionalnost zadnjih luči, izdelanih iz organskih svetlečih diod, saj ob zaznanem nevarnem približevanju zadaj vozečega zažarijo z močnejšo svetlobo in dodatno opozorijo na stoječo kolono.

Močna motorizacija

Pri Audiju so posodobili tudi motorno paleto, v kateri sicer ni popolnoma električnega motorja, je pa na voljo bencinski motor s priključnim hibridom. Električno pomoč so dodali šestvaljniku, skupno moč povečali na 340 kW (samo bencinski šestvaljnik 250 kW), omogočili nekaj deset kilometrov vožnje samo na elektriko, a tudi zmanjšali prtljažni prostor na 390 litrov (v običajnem A8 505 litrov). Med bencinskimi motorji je na izbiro še osemvaljnik s 338 kW oziroma 420 kW moči, v ponudbi pa ostaja tudi dizelski šestvaljnik z 210 kW. V vseh primerih je pogon speljan na vsa štiri kolesa.

Zadnje luči so izdelane iz organskih svetlečih diod in omogočajo spreminjanje svetlobnega podpisa.

Novi audi A8 je že na prodaj, cene pa so nižje kot pred petimi leti, ko so predstavili to generacijo. Razlog je v lani zmanjšanem davku na motorna vozila. Najcenejšega boste tako lahko odpeljali »že« za manj kot sto tisočakov.