Znamenja zodiaka na zmenku

Ognjena znamenja so strastna, direktna in prevzemajo pobudo. Posebno ovnu pustite, da sam izbere, kaj bosta počela, in se ne pritožujte, če bo to kakšna športna dejavnost. Naj bo on šef, ne upirajte se mu. Lahko tekmujete z njim, saj ga bo to dodatno podžgalo. Lev mora blesteti, zato mu laskajte in ga občudujte. Mora se počutiti kot nekaj posebnega. Za zmenek bo izbral družabno prireditev, na kateri se potrudite, da boste blesteli ob njem in naredili dober vtis na vse. Strelec je avanturistično, svobodomiselno in spontano znamenje, ki obožuje dogodivščine. Pričakujete lahko zmenek pod zvezdami ali snežni pohod z baklami in intelektualne razprave. Bodite prilagodljivi. Zlahka bo odtaval s poti, ker ga bo zanimalo, 'kam se pa tu pride'.

Tehtnica vam bo prinesla rože. FOTO: Georgerudy/Getty Images

Zemeljska znamenja so previdna, praktična in prizemljena. Bik išče užitke in razvajanje, zato bo najbolj užival v dragi večerji ali tretmaju z masažo, savno in džakuzijem. Poskrbite za penino in jagode! Devici je nadvse težko ustreči, saj mora biti zanjo vedno vse popolno. Njenih meril ne boste dosegli, lahko pa se potrudite s kulturno prireditvijo in večerjo v veganski restavraciji. Ne zamujajte, saj tega ne prenese. Kozorog je odgovoren in resen, rad ima rutino in klasiko, zato ne boste zgrešili, če gresta najprej v kino, najbolje na ogled kakega dokumentarca, nato pa na večerjo. Dostojanstveno se mu podredite. Poskrbite, da boste urejeni.

Zračna znamenja

Zračna znamenja so spontana, zabavna, a nestalna. Z njimi se boste vsekakor zabavali. Dvojček je zgovoren in radoživ. Pojdita na zabavo ali na posebno doživetje, npr. večerjo v helikopterju, v podzemnih rovih, pod vodo. Poslušajte ga z zanimanjem, smejte se njegovim šalam. Išče namreč zanimivega sogovornika. Tehtnica je najbolj romantično znamenje, ki bo na zmenek prineslo vrtnico, vam laskalo in vas peljalo v kavarno. Izpolnilo vam bo vsako željo za vaš užitek. Hkrati je zelo prilagodljivo in sklepa kompromise, tako se lahko sproti izmišljujete, kaj si želite in kam bi šla za tem. Vodnar je neodvisen in nepredvidljiv. Prisega na netradicionalno zvezo in potrebuje svobodo. Najbolj ga boste ganili, če gresta na zmenek z dodatnim pomenom, na primer pomagata kot prostovoljca v kriznem centru ali skupaj protestirata proti podnebnih spremembam.

Vodna znamenja vodijo čustva, potrebujejo zvestobo in varnost. Rak je občutljiv, ranljiv, romantičen. Najbolje se bo počutil, če mu skuhate večerjo doma, nato pa se stiskata pod odejo na kavču. Mora se počutiti varno. Škorpijon je strasten, skrivnosten, čustveno samozadosten, magnetno privlačen, usoden, nevaren. Rad ima nadzor, zato se mu prepustite. Nikakor mu ne lažite in se ne igrajte z njim. Peljal vas bo v savno in vas zapeljeval že v avtu, tako da morda niti ne bosta prišla do spalnice. Ribi – najbolj nestvarno, čustveno znamenje, ki išče sorodno dušo. Najboljši zmenek bo, če se skupaj odpravita na kakšno duhovno ali ustvarjalno delavnico. Pogovarjajta se o čustvih in nikakor ne delajte prehitrih korakov.