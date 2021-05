Zlata pravila manifestiranja

Najprej se odločite, česa si želite, in da vam to pripada. Nič se ne bo zgodilo, dokler ne veste, kaj si želite, in sprožite proces sprememb s tem, da dovolite, da se to zgodi. Če lahko sanjate o tem in to ljubite, bo prišlo k vam, je zlato pravilo.



Če je treba, prosite za pomoč. Vse v nesnovnem svetu je povezano, sodeluje in se podpira. Duhovna bitja so tu, da vam pomagajo – prosite za pomoč in prejeli jo boste.



Ohranjajte pozornost na želenem. Čutite svojo željo, kot da je resnična. Spremljajte jo kot film pred sabo, napolnite jo z nežno pozornostjo, ne z izsiljevanjem rezultata. Bolj boste v sedanjem trenutku z zavedanjem, da se to že dogaja, hitreje se bo zgodilo.



Odločajte se z dušo, ne z umom. Izbrišite besede moram, ne morem, nikoli in vedno iz svojega besedišča, saj prinašajo žrtvovanje, samoobrambno držo in boj za preživetje. Vprašajte se raje, ali vam bo želeno pomagalo rasti.



Izbirajte, kako se boste počutili, ko boste imeli želeno. Ne odzivajte se na impulze uma – zavedajte se, da se zgodi tisto, čemur posvečate pozornost. Zato izberite, da boste pozornost namenili stvarem, ki jih imate radi, ne tistim, ki vas izčrpavajo.



Opazujte svoj notranji in zunanji dialog. Se pritožujete? Ste negativni? Se zavedate, da vaše besede oblikujejo vašo resničnost? Potem se potrudite in se zavedajte, kaj govorite.

Komentarji: