Zadnja letošnja superluna bo na nebu 11. avgusta: ti štirje znaki bodo doživeli najpomembnejše spremembe

Smo sredi sezone leva in na vrhuncu poletja, kar pomeni, da je sonce zadnje čase v središču pozornosti. 11. avgusta bo polna luna doživela svoj trenutek, ko bo soncu ukradla pozornosti in bo stopila v močan občutek neodvisnosti. To bo tudi zadnja superluna v tem letu, zato bo zaradi bližine Zemlji videti večja od povprečne polne lune. Njena inovativna energija nas bo navdihnila, da stopimo iz svojih običajnih rutin in osvobodimo svojo dušo čustvenih spon, ki nam preprečujejo, da bi bili to, kar smo.

Kot pišejo na portalu stil.kurir.rs se ob tem velikem lunarnem trenutku pripravljajo korenite spremembe, še posebej za štiri astrološke znake.

Bik

Izkoristite polno luno za premor, razmislek in prilagoditev na ovire, ki so se nedavno pojavile v vašem življenju. To bo dobrodošla upočasnitev, še posebej glede na to, da imate v službi veliko frustracij in dinamični tempo.

Lev

Ta polna luna bo še posebej prizadela vaše področje odnosov, zato lahko pričakujete burne trenutke, vsaj dokler si ne zbistrite glave in odprete srca. Čaka vas dilema med tem, kar vam pravi razum in tem, kar vam pravi srce. Ostanite zvesti svojim potrebam in željam ter poskušajte najti kompromis – ta vedno obstaja, tudi če ga ne vidite najbolj jasno.

Škorpijon

V sebi boste čutili boj med čustvenim delom svojega bitja in tistim, ki ima potrebo, da vas zaščiti. Prav tako bo to obdobje prineslo na plan poteze, ki bi lahko imele vpliv na vaše celotno življenje. To je lahko nakup ali najem bivalnega prostora, obnovitev ali premislek o odnosu z nekom zelo blizu vas – starši, sorojenci ... To se lahko nanaša tudi na morebitno selitev skupaj s svojim partnerjem.

Vodnar

Za vodnarje bo to zelo intenzivno obdobje, v katerem bodo dobili moč, da bodo sprejeli vse svoje ekscentričnosti in jih v prihodnje brez sramu pokazali svetu. Bodite svobodni v svoji nekonvencionalnosti in se čustveno odprite. Čeprav boste zelo resni, to še ne pomeni, da se boste počutili slabo; ravno nasprotno – spremljal vas bo občutek, da je vse prav in točno tako, kot mora biti.