Začelo se je kitajsko novo leto

Po podgani na delo

Vrnitev v normalo?

Bivol je znamenje, ki je izjemno delavno in metodično. Leto 2021 naj bi tako prineslo srečo in trdo delo, ki pa bo nagrajeno. Bivol ima veliko energije jin, zato bo te v izobilju, znan pa je tudi kot mirovnik, še posebno v družinah, zato je povsem mogoče, da bo letos poleg financ (ter vsega, kar se sveti, od nakita pa do igel) veliko poudarka tudi na odnosih. Letošnja barva sreče je bela, v manjši meri pa tudi rumena in zelena. Bivol je trden in stabilen, jin pa je bolj mirna ali sproščujoča energija, ki nam bo vsekakor prišla zelo prav.

Skočite na boljši vlak!

Po vseh težavah in novih začetkih imamo zdaj še eno priložnost, da s sebe speremo leto 2020 in vso njegovo divjo energijo leta podgane. Za sveži začetek leta pozdravljamo leto kovinskega bivola, za katero lahko pričakujemo, da bo v naša življenja vlilo počasno, enakomerno in mirno energijo.Lansko naporno leto je prav vse izmed nas na takšen ali drugačen način vrglo iz ravnovesja. Tudi zato nas veliko upa (in celo računa na to), da bo letos bolje. In čeprav nam bo letošnje leto ponudilo oddih od tega visoko izčrpavajočega kaosa, nam ne bo nujno prineslo tudi sproščujočega oddiha na Bermudskih otokih, kjer bi se lahko spočili in si nabrali novih moči.Bivol je namreč tisti, ki reče: Na delo! To namreč bivoli počnejo, saj so delovne živali. To je leto, da sebi (in tudi drugim) razjasnimo, kaj želimo ustvariti, ker bivol dela na stvareh, ki zahtevajo svoj čas. Bivol je marljiv in zanesljiv, kar boste morali biti tudi vi, hkrati pa pravzaprav uteleša zamisel, da žanjemo tisto, kar smo sejali. Medtem ko je bila lanska podgana reaktivna, je bivol proaktiven, zato je čas, da zamenjamo lanski pristop za letošnjega. In ker imamo to srečo, da je letošnji element kovina (vsakemu letu je v kitajskem koledarju poleg živali dodeljen še element), vam bo jasno, kaj morate storiti. Če dobro premislite, je to zelo smiselno.Mnogi od nas smo svoje večje cilje in sanje leta 2020 bolj ali manj postavili na stranski tir, in čeprav smo še vedno daleč od normalnega stanja, se lahko stvari letos počasi začnejo spet aktivirati. Tako je zdaj pravi čas, da znova prebudite zastavljene cilje in sanje in začnete načrtovati naslednje korake. Navsezadnje lahko zdaj vidimo vsaj nekje daleč v daljavi nekakšno bolj predvidljivo, do načrtovanja prijazno prihodnost.Čeprav je delo morda zadnja stvar, katere količino si želite letos podvojiti, je pravzaprav dobro, da nanj gledate kot na neke vrste vrtičkarstvo. Sadite namreč semena in jih negujete, da bodo zrasla v stvari, ki jih želite imeti v svojem življenju. Vsi med nami imamo namreč cilje, ki se ne bodo uresničili čez noč, ne glede na to, ali gre za naše fizično, duševno, duhovno ali pa čustveno zdravje, za našo skupnost, družino, prijatelje ali planet. Pomembni cilji, kot najbrž veste že sami, zahtevajo čas, bivol pa je del večjega načrta.To na žalost pomeni, da letos ne bomo dobili takojšnjega zadovoljstva, a bivol je utelešenje potrpljenja. In zdaj nas prosi, naj po več kot letu dni, preživetem v čakanju na konec pandemije, potrpimo. Hm. Zveni veliko bolj preprosto v teoriji, kajne? A bivola izpolnjuje delo, ki ga opravlja vsak dan v službi dolgoročnih rezultatov tega dela. Ko boste tako morda letos razmišljali o svojih želenih destinacijah, je za to, da boste vedeli, v katero smer se obrniti, pomembno tudi, da ste prisotni na vsakodnevnem potovanju, da boste na koncu le prišli tja, kamor želite.Vrnitev v svet, kakršnega si želimo, bo namreč precejšen proces in vse stvari, ki so zanesljive in imajo trajno vrednost, potrebujejo svoj čas. Poleg potrpljenja pa ima bivol rad tudi rutino, zato bo del obnove starega sveta in vrnitve v normalo predstavljalo tudi vračanje k starim navadam, ko in če bo to varno in mogoče.A vseeno letošnje leto ne prinaša nujno veselja(čenja), neskončnih potovanj in užitkov. No, seveda bomo verjetno imeli več zabave in raznolikih izkušenj, kot smo jih imeli v letu podgane, toda leto 2021 še ne prinaša žuriranja. Pri bivolu se moramo namreč osredotočiti na globlje vidike sveta, ki nas obdaja. Ne nazadnje nas je vse tisto, kar smo leta 2020 doživeli in preživeli, spremenilo.Leto bivola nam bo pomagalo na novo si zamisliti in znova zgraditi svoje življenje in svet na podlagi naših novih odkritij. Čeprav torej 2021. morda ni prizanesljivo leto, na kakršno smo morda upali, nam bo omogočilo nekaj prepotrebnega miru, da se vrnemo ne le na pravo pot, ampak tudi na boljši vlak.