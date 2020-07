Za vsako težavo obstaja rešitev

Ko premlevamo in skrbimo zaradi težav, zaradi česar se poglabljamo še globlje v temo, hkrati s tem pošiljamo v vesolje sporočilo, da ne verjamemo, da smo lahko vodeni, da je situacija rešljiva, blokiramo svojo intuicijo in prezremo sporočila, ki bi nas vodila na pravo pot.



Ste po drugi strani opazili, da se pogosto, ko se sprostimo, stvari rešijo kar same od sebe? Da se to lahko zgodi, pa se morate umiriti in pustiti vesolju, da opravi svoje delo, ne da bi ga nenehno motili pri tem. To je tako, kot če bi nenehno spreminjali nastavitve na računalniku, da niti ene naloge ne more sprocesirati do konca.



Ko ste na dnu, se zavedajte, da vam ni treba vsega rešiti samim in da je težava velika samo za vas, v širšem kontekstu pa je minljiva in nepomembna. Vse se bo dobro izteklo, če se sprostite in spustite, saj vas vesolje podpira, ljubi in skrbi za vas.



Vesolje ima namreč sposobnost reševanja vaših težav na nepredstavljive načine. Vaša naloga je le, da ostanete mirni, se zavedate, da je vse tako, kot mora biti, in da je ta ovira le del vaše poti.