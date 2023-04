Vzpostavite stik z duhovnimi vodniki

Ljudi zanima, kako naj vedo, da si ne izmišljujejo vsega skupaj. Če ste med njimi, testirajte odgovor. Ko vam ga vodnik preda, je podobno kot ob dostavi paketa. Če vas ni doma, vam bo znova poskusil predati sporočilo, ne bo obupal. Včasih se vam bodo zdela sporočila nejasna ali nesmiselna. Če se vam zdi, da je vse skupaj samo plod vaše domišljije, jih vprašajte. Ne bodo vas obsojali, če stvar preverite. Poslali vam bodo potrditev ali novo sporočilo.

Ne obsojajo, a opozarjajo na vaše napake. FOTO: Bestdesigns, Getty Images

Morda ste tudi v dvomih, ali je vse, kar čutite, vodnikovo sporočilo. Če npr. vstanete in dobite občutek, da želite pustiti službo, ni treba, da začnete pisati odpoved. Ni namreč nujno, da gre za vodnikovo sporočilo, lahko ste le utrujeni in sitni. Vprašajte vodnika: »Mi res želiš sporočiti, da je dobro zame, če pustim službo?« Predali vam bodo še več sporočil. Ne trudite se jih slišati, samo prepustite se. Poslušajte svoj notranji glas in bodite odprti za vse oblike komunikacije.

Nazaj na duhovno pot

Kaj pa, če ste naredili nekaj napačnega in imate občutek krivde? Je to glas vodnika? Da, pogosto. Tudi tako komunicirajo z vami. Vaša zavest je njihova komunikacija z vami. Vedeli boste, ko boste naredili kaj narobe. Občutek krivde vas spodbuja, da poskusite popraviti napake. Če želite počistiti karmo, si ne morete privoščiti spodrsljajev. Sicer se bo občutek krivde stopnjeval, posebno če ste bili sebični ali komu namerno škodili. Vodniki vas hočejo namreč spraviti nazaj na duhovno pot.

Lažje bodo prišli do vas

Z njimi se povežite tako, da globoko vdihnete in zadržite vdih. Opazujte, kako se zrak pomika v pljuča in iz njih. Opazili boste lahkotnost in negativnost se bo razblinila, stres bo izginil, izdihali boste težave. Po dveh minutah nehajte in preverite, kako se počutite. Ujeli ste svoj naravni ritem in dovolili, da se vodniki povežejo z vami. Zdaj ste odprti za sprejemanje njihovih sporočil. Vajo lahko ponovite večkrat na dan. Lahko pa zaprete oči in si predstavljajte veliko uro z belo podlago, črnimi številkami in kazalci, kot ste jo imeli v šoli ali knjižnici. V umu zaslišite tiktakanje. Predstavljate si, da se številke počasi raztopijo in razblinijo ali odpadejo z ure. Od 1 do 12 odpadajo z nje. Nato odpadejo še kazalci. Opazili boste, da ste veliko bolj sproščeni kot prej, kar je stanje, v katerem lahko prisluhnete vodnikom.

Ali zaprite oči in se v umu vrnite na kraj, kjer ste bili mirni in spočiti, morda na počitnicah. Začutite, kako ste se počutili. Poustvarite občutek, naj vas preplavi. Po dveh minutah si je um odpočil, vi ste veliko bolj zavestni in čuječi. Vaše življenje bo mirnejše, če izvajate to vajo trikrat na dan. Vodniki bodo tako laže prišli do vas in vam predali informacije.