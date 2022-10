Velike življenjske spremembe, ki čakajo vaše astrološko znamenje do konca leta 2022

Bližamo se koncu leta 2022 in že tradicionalno se poraja vprašanje »Ali ste uresničili svoje želje in načrte?«. Česa ste se v letu, ki se poslavlja, naučili in kaj bi spremenili? Odgovor na vsako od teh vprašanj vam lahko pomaga odkriti, kaj so vaše naslednje poteze, kaj želite spremeniti in kako morate ukrepati. V pomoč vam je lahko tudi astrologija, ki razkriva, kakšna sprememba čaka posamezno astrološko znamenje do konca leta 2022.

Oven

Čakajo vas izjemni dobički. Vloženi trud, na katerega ste že pozabili, se lahko nenadoma obrestuje, zato dobičke pogumno pospravite v svoj žep – zaslužili ste si.

Bik

Pričakujte velike spremembe na partnerskem področju: tako v zasebnem življenju kot v poslovnem okolju. Prihaja trenutek resne izbire, ko se boste morali odločiti, katero življenjsko pot boste izbrali. Možno je, da se bodo končala tista partnerstva, za katera že dolgo veste, da nimajo prihodnosti.

Dvojčka

V sebi boste prebudili svojo umetniško plat, piše luftika.rs. Ste izredno nadarjeni in ustvarjalni, zato je res škoda, da to potlačite. Uporabite svojo ustvarjalnost za reševanje življenjskih težav, izzivov in turbulenc. Pobarvajte pokrajino svojega življenja s svetlimi barvami.

Rak

Največ sprememb vas čaka na družinskem področju. Možno je, da se boste z družino povezali na višji ravni. Sedaj lahko skupaj preživite čarobne trenutke in se znebite nekaterih starih konfliktov in turbulenc.

Lev

V tem obdobju je zelo možna menjava službe ali poklica. Situacija, v kateri ste se znašli, vas bo aktivno spodbujala k spremembi. Od vas je odvisno, ali imate moč, da se tega lotite in obdobje izkoristite sebi v prid. Prebudite moč v sebi.

Devica

Čakajo vas novi ustvarjalni projekti. Dolgo časa ste čutili notranjo željo, da bi svoje ustvarjalne načrte uresničili. Storite to pred koncem leta – to lahko prinese ne le moralne, ampak tudi nepričakovane finančne rezultate.

Tehtnica

Možna je selitev, nakup nepremičnine, pa tudi izpolnjevanje starih želja, ko gre za potovanja. Do konca leta vsekakor premislite, kaj želite spremeniti v svojem domu in ali ste pripravljeni na selitev.

Škorpijon

Prihajajoče obdobje je povezano s prenovo duha in podobe sveta. Prihajajoči niz mrkov vam lahko prinese popolno očiščenje starih psiholoških naravnanosti, ki vam preprečujejo prilagajanje na spremenjene življenjske razmere. Poskusite se izogniti kakršnim koli konfliktom.

Strelec

Bodite pripravljeni, da se vam bodo uresničile številne želje. Marsikaj, kar ste skrivali pred bližnjimi ali drugimi ljudmi, lahko nenadoma postane javno znano. Izkoristite čas do konca leta za spremembo življenja in navad na bolje. Prihaja ugodno obdobje za stik s samim seboj, izlete v kraje, ki so vam všeč, vadbo joge in raznih energijskih praks.

Kozorog

Pripravite se na spremembe v ljubezni, morda se vam ponudi celo skupno življenje ali poroka. Osebno življenje lahko nenadoma zasije v popolnoma novih barvah: čas je, da se spoznate, greste na romantične zmenke, dajete in prejemate sladka darila, načrtujete skupno prihodnost. Če ste v zvezi že dlje časa, se lahko vaš partner odloči za resen korak.

Vodnar

Hrepeneli ste po avanturah, zato vas čakajo spremembe na področju novih izkušenj. Želeli boste odpotovati v nove kraje, spoznati druge kulture, ljudi in se povezati z naravo. Več kot boste preživeli v naravi, bolj boste srečni.

Ribi

Zdaj je čas za študij, razmislite o izboljšanju znanja tujih jezikov, tečaju strokovnega izpopolnjevanja ali tečaju plesa. To je dobro obdobje, da se naučite vsega, kar vas veseli. To je obdobje odkrivanja novega in uporabnega s praktičnega vidika.