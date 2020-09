Umetnost lahkotnega klepeta

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Ko se vam nekdo predstavi, si zapomnite njegovo ime. FOTO: Fizkes/Getty Images

Na začetku pogovora se nikoli ne lotimo pomembnih vprašanj, ampak navržemo nekaj lahkotnega, na kar se bo sogovorec lahko odzval, pravijo psihologi.Oseba, ki zna usmerjati pogovor in nelagodne situacije s stilom ter deliti komplimente, bo namreč zlahka nabrala okoli sebe nove ljudi, prijatelje in poslovne partnerje, pravijo.Če ste vi tisti, ki predstavlja druge, vedno najprej predstavite najpomembnejšo osebo, denimo svojega šefa. Ne pozabite na ime predstavljenega človeka, in če bo lažje, ga ponovite, ko vam ga pove. Poleg tega ne pozabite, da je v pogovoru pomembneje, da ste prijazni, kot da ste genij. Ljudje so raje s tistimi, ki so jim všeč, kot tistimi, ki se delajo pomembne in pametne. Družabni magnet je pravzaprav vaše zanimanje za druge in spodbudno je, da najdete temo, ob kateri se bodo razživeli. Raje jih poslušajte in sprašujte, kot da razmišljate, kaj boste rekli v naslednjem trenutku. Že pred dogodkom si pripravite dve ali tri teme za pogovor.Popolnoma nesmiselno je, da ob tem poslušate svoj notranji očitajoči glas. Zapomnite si, da pri klepetanju vsebina povedanega ni tako zelo pomembna kot način, na katerega kaj poveste. Zato postavljajte lahkotna vprašanja, ki zahtevajo dolge odgovore. Vedno lahko vprašate druge, kako so se imeli na počitnicah, kako so, kako so njihovi otroci, partner in družina. Ko odgovorijo, pa imejte za vsako vprašanje pripravljeno še podvprašanje. Teme, ki jih odpirate, naj bodo preproste in življenjske. Ko pogovor zastane, ga lahko spodbudite tudi s komentarjem o dogodku, na katerem ste, ali pa poveste kaj o sebi, na kar se bodo drugi lahko navezali, kot je: »Letos smo bili z družino na dopustu v Grčiji. Kje ste bili pa vi?« Sogovorci vam bodo sledili in pripomnili nekaj o Grčiji, svojih počitnicah ali koronskih ukrepih. Nič ni narobe, tudi če ste zelo odkriti in neposredni ter rečete: »Kako lepo zapestnico imate!« Tako vam bo ogovorjena gospa sama povedala vse o tem kosu nakita in drugi se bodo postopoma vpletli v pogovor. Psihologi svetujejo še, da se smejite in vzdržujete očesni stik. Bodite videti sproščeni.Če pa se vam vseeno pripeti dolg trenutek smrtne tišine, se ne prestrašite. Začnite s tretjo temo. Verjetno je vaš sogovornik samo sramežljiv, zagotovo pa ne neprijazen.