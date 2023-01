Ugotovite, kdo je vaš angel varuh, kdaj se prikaže in kaj vam sporoča

Vse religije in prepričanja govorijo o angelih. Predstavljeni so kot duhovna, nadnaravna in subtilna bitja, h katerim se verniki obračajo po pomoč.

Katoličani naj bi tako poznali sedem nadangelov, od katerih so prvi trije najmočnejši: Gabriel, Mihael, Rafael. Apokrifni, od Cerkve nepriznani spisi pa navajajo imena še štirih nadangelov: Uriel, Barahiel/Maltiel, Jehudiel in Sahiel. V pravoslavju naj bi bilo prav tako sedem nadangelov: Mihael, angel zmage in sodbe, Gabriel, oznanjevalec božjih skrivnosti, Rafael, tolažnik žalostnih in zdravilec bolnih, Uril, razsvetljevalec nevernih, Selafiel, angel molitve, Jegudiel, ki skrbi za nebeško plačilo vernikov, in Varahil, ki prinaša ljudem božji blagoslov.

V Vedah in hinduizmu so angeli subtilna bitja iz višjih planetarnih sistemov (polbogovi, Gandharve, Kinnare, ...), bitja, ki so veliko bolj sofisticirana, spiritualna in močnejša od ljudi.

Starodavni ezoterični seznami pa na primer navajajo devet angelov, ki so mešanica judovstva in kabale. To so: Ariel, Camael, Gabriel, Haniel, Jophiel, Metatron, Mihael, Rafael in Uriel.

Numerologija svetuje, da s pomočjo angelov s starodavnih ezoteričnih seznamov ugotovite, kateri angel vas čuva in se obrnete nanj po pomoč, ko jo potrebujete. V ta namen je treba pogledati, katero število pripada vašemu imenu. Vsaka črka vašega imena je namreč povezana s številom:

A, I, J, = 1

B, K, R = 2

C, G, L, S, Č, Š = 3

D, M, T= 4

E, H, N = 5

U, V = 6

O, Z, Ž = 7

F, P = 8

Izračunajte število

Napišite svoje ime in priimek (za ženske velja dekliški priimek) in vsaki črki dodajte število. Seštejte jih, in če dobite večmestno število, ga seštejte tako dolgo, da dobite enomestni rezultat. Nato ugotovite, kdo je vaš angel varuh in kaj vam sporoča.

Število 1: Ariel

Ta angel pomaga vsem živim in obstoječim bitjem, vendar je vaš osebni angelski pomočnik. Najboljši način, da stopite v stik s svojim angelom, je, da se odpravite v naravo, saj mu je zelo blizu. Pogosto pošilja sporočila, ki vam narekujejo, da naredite nekaj za svoje okolje in ohranite čistost narave. Če se ukvarjate tudi z naravovarstvom ali če varujete živali, potem je vaše srce polno veselja.

Angelsko sporočilo: Ariel pravi, da ne smete razmišljati o tem, koliko nevarnosti preži na vas, ampak koliko je v vas samih.

Število 2: Camael

Camael je angel notranjega miru in blagoslovljeni ste, če pazi na vas. Ne glede na to, kaj se zgodi vam ali okoli vas, se boste zaradi njega vedno počutili kot božji otrok. Pri njem se nič ne zgodi po naključju. Tudi v najtežjih situacijah vam bo pokazal luč na koncu tunela, vam poslal sporočila skozi sanje.

Camael prinaša luč v temo, to je njegova naloga. On je upanje samo, svojo ljubezen vedno usmeri tja, kamor je najbolj potrebna. Vaša karizma izžareva mir, kjer koli se pojavite.

Angelsko sporočilo: nikoli ne dvomite vase.

Število 3: Gabriel

Je angel velike moči in kot angel varuh vas podpira, da sprejmete sebe in vso moč in ljubezen, ki se skriva v vas, ter s predanostjo postanete tisti, ki ima moč izbrati svojo usodo. Verjetno boste v življenju naredili velike stvari, pri ohranjanju ravnotežja pa vam bo prav prišla pomoč angela Gabriela.

Angelsko sporočilo: sprejmite se in čakajo vas res velike stvari.

Število 4: Haniel

Haniel je angel sprejemanja, ki je z izjemno občutljivostjo sposoben ​​čudežne pomoči. Če je on vaš angel varuh, je v vas videl sposobnost zaznavanja sprememb vibracij v vesolju. Z lahkoto doživite vsako razpoloženje in kateri koli življenjski ritem, s pomočjo Haniela pa lahko vplivate na svojo okolico. Če je vaša komunikacija s Hanielom uspešna, je to tako, kot da bi vzeli hitro delujoče zdravilo in zdi se, da vaša duša poleti.

Angelsko sporočilo: vaši čuti so blagoslov, ne prekletstvo, in doživite to tako.

Število 5: Jophiel

Preudarnost in potrpežljivost sta bistveni za doživetje Jophiela. Če se vam mudi in si ne pustite dovolj časa, da bi stvari doživeli z njegovim tempom, potem njegove pomoči ne boste zlahka občutili. Prikličete ga lahko med meditacijo, ker mu je pomembno, da ste ga pripravljeni sprejeti. Takoj, ko boste vzpostavili angelsko komunikacijo, vam bo naročil, da če se vsega lotite z umirjenostjo, potem ne boste imeli nedosegljivih želja, pokazal vam bo tudi pot, ki vodi naprej.

Angelsko sporočilo: ne hitite, uživajte vsak trenutek svojega življenja.

Število 6: Metatron

Metatron vam pomaga opaziti pomembne stvari v življenju. Po legendi je živel pred davnimi časi na zemlji kot človek in po smrti postal božji pomočnik. Kot angel varuh izboljšuje predvsem sposobnost natančnega in sistematičnega samostojnega napredovanja v življenju. Preko njega boste lažje videli stvari iz sveta in okolice, ki služijo le temni strani oziroma predvideli boste, kako vas temne sile želijo odvrniti od vaše poti. Pomaga organizirati in življenje posvetiti pravi stvari. Konec koncev, kot vsi, ste tudi vi prišli na ta svet z nalogo.

Angelsko sporočilo: vedno se osredotočite na dragocene stvari.

Število 7: Mihael

On je meč proti silam teme. Noben angel ni srečen, če ne more rešiti božjih otrok. A ni vedno tako strašljiv, pogosto je luč, ki daje moč, še posebej vam, katerih število se ujema z njegovo duhovnostjo. Nekaj ​​je gotovo, z njegovo pomočjo vam nobena strašna ali temna stvar ne more stati na poti. S svojim angelom lahko pridete v stik, ko preženete vse svoje strahove in jih nadomestite s trdno vero, usmerjeno v svojo nalogo.

Angelsko sporočilo: ne bojte se teme, prinaša svetlobo.

Število 8: Rafael

Vaš angel pomočnik je nebeški zdravilec, ki vam ne pomaga le pri fizičnih zadevah, ampak vas tudi blagoslavlja. Z njim prispevate tudi k boljšemu počutju ljudi okoli sebe, zaščitite njihovo zdravje ali ga izboljšate. Ljudje s tem številom imajo sposobnost zdravljenja. To ne pomeni, da so odgovorni za fizično in duševno zdravje drugih ljudi, ampak da znajo stvari ohranjati v ravnovesju in harmoniji ter tako izpolnjujejo svoje zemeljske obveznosti.

Angelsko sporočilo: bodite pozorni na sporočila svojega telesa, jejte zdravo, čim več se ukvarjajte s telesno aktivnostjo.

Število 9: Uriel

Ime Uriel pomeni božji navdih. Če je on vaš angel varuh in če razmišljate o čemer koli, kar je povezano z vašim življenjem, je dovolj, da si samo zamislite njega in poslal vam odgovor v določeni obliki. Uriel je angel razsvetljenja, s katerim je angelska komunikacija najlažja. Dovolj je, da prižgete eno svečo in zaprete oči in takoj vam pošlje sporočilo preko slik. Ko mislite, da nimate izhoda iz situacije in ste ujeti v obveznosti, ga pokličite na pomoč in pripeljal vas bo v vaše duhovno središče.

Angelsko sporočilo: nikoli se ne bojte, ker ne glede na to, kakšna tema je okoli vas, vam bo vedno pokazal pot do svetlobe.