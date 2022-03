Kaj je najprivlačnejše na vašem telesu glede na vaš astrološki znak?

Kaj je tisto, kar je po mnenju astrologov vaš največji fizični adut? O tem piše msn.com.

Oven – osupljive obrvi

Oven s svojim videzom rad sporoča, kako močan je. Zato so osupljive obrvi osnovni del zmagovalnega videza tega znaka. Oven je eno izmed ognjenih znamenj in rad premika meje lepote.

Bik – popolne ustnice

Bik ima ustnice, ki so kot nalašč za poljube. Je zelo čuten in rad uporablja svoj neustavljivo zapeljivi šarm, da dobi točno tisto, kar želi.

Dvojčka – spektakularen nasmeh

Dvojčki se lahko pohvalijo s spektakularno belimi zobmi. Njihov nasmeh lahko razneži še tako stroge ljudi.

Rak – lepi lasje

Rak pripisuje velik pomen dobremu videzu in brezhibnemu slogu. Njegovi svilnati lasje zagotovo nikoli ne ostanejo neopaženi.

Lev – prodorne oči

Lev je rad v središču pozornosti, prav tako dobro ve, kako jo pritegniti. Ena prvih stvari, ki jih ljudje običajno opazijo pri tem ognjenem znamenju, so njihove lepe oči.

Devica – lepa koža

Devica je običajno zelo previdna in vedno dobro skrbi zase. Lepa koža je njihova največja prednost, saj zanjo zelo dobro skrbijo. Lep videz jim včasih pomaga pri samozavesti.

Tehtnica – ličnice kot model

Osupljiva tehtnica je prava manekenka. Njene ličnice izstopajo in dajejo osupljivo moč enemu najlepših astroloških znamenj.

Škorpijon – izklesano telo

Škorpijon ima neverjetno telo in je resnično utelešenje popolnosti od glave do pet. Njihov naravni videz v kombinaciji s skrivnostnim odnosom je zmagovalna kombinacija.

Strelec – čudovite trepalnice

Strelec vedno izbere naravni videz. Strelčeva naravna lepota ne ostane neopažena, dodatno jo poudarijo njegove dolge trepalnice.

Kozorog – dolge noge

Ljudje dobesedno ostanejo brez besed, ko se mimo njih sprehodi kozorog. Ta znak slovi po lepih nogah in če bi lahko, bi jih ves čas kazali.

Vodnar – izrazite čeljustna linija

Vodnarji so po naravi precej sproščeni in ne posvečajo veliko časa lepotni rutini. To znamenje je blagoslovljeno s čudovitimi potezami obraza, še posebej, ko gre za njihovo izstopajočo čeljustno linijo.

Ribe – ljubke jamice na licih

Ribe so neustavljivo ljubko, še posebej pa so prikupne njihove jamice na licih, ki zvabijo in osvojijo vsa srca.