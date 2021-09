Teden z Luno: Krajec nas dela ranljive

Ponedeljek, 27. 9. Luna v dvojčkih in njen stacionarni vladar nakazujeta, da nič ne bo teklo v skladu s pričakovanji, da se lahko stvari ustavijo, tehnologija kvari, da bomo potrebovali potrpežljivost. Venerina paralela s Saturnom prinaša občutek osamljenosti, dvom o lastni vrednosti, finančne skrbi. Marsov poldrugi kvadrat na Jupiter pa izgubljanje energije, nepošteno delovanje, objestnost. Lunin kvadrat na Neptun dodaja zmedo, raztresenost in težje razumevanje.



Torek, 28. 9. Zjutraj se Merkur začne premikati nazaj, naš pogled bo vedno bolj v preteklosti in se bomo morali ukvarjati s starimi napakami. Do pol štirih smo lahko še hektični, težko se bomo zbrali. Telefonski klici ali internetni pogovori nam bodo kradli učinkovitost. Popoldne se bomo umirili, iskali varnost, hrepeneli po času z najbližjimi, kot se spodobi za Luno v raku.



Sreda, 29. 9. Krajec nas dela ranljive, iz česar se bosta rojevali tudi jeza in napetost, najmočneje do dveh popoldne. Če se le da, se izognimo jezi, ker bo vračala in nas ranila. Proti večeru bomo željni romantike, ugodja in pravljičnih doživetij. A ker Venera iz trigona z Neptunom potuje v kvadrat z Jupitrom, lahko naša romantična zanesenost ni sprejeta in sledi razočaranje. Materialno lahko preveč zapravimo.



Četrtek, 30. 9. Sonce v trigonu s Saturnom nas spodbuja k treznosti, disciplini in načrtovanju korakov. Dopoldne bomo čustveni in romantični, nato se rojevajo napetosti in črnogledost. Ne sledimo slepo paniki in negativnosti drugih. Venerin kvadrat z Jupitrom naznanja, da se bomo želeli imeti lepo, pri tem lahko tudi pretiravamo, zapravljamo in pričakujemo preveč, kar prinese razočaranje.



Petek, 1. 10. Luna v levu želi, da smo pozitivni, optimistični, samozavestno uresničujemo svoje cilje. Brez agresivnih izpadov zdržimo še ta petek. Merkurjev kvadrat na Pluton nas z negativnimi mislimi, blatenjem in manipulacijo vleče navzdol. Še malce moramo zdržati.



Sobota, 2. 10. Zjutraj smo lahko sitni, trmasti, nato nas energija Lune v levu dela dinamične, vesele, zadovoljne. Možne so pozitivne novice, vezane na materialno področje, več bo želje po globokih odnosih in ljubezni. Zvečer se nam marsikaj zjasni, razumemo stvari, vezane na preteklost.

Nedelja, 3. 10. Dopoldne bomo znali po levje uživati. Od pol enajstih dalje pa bomo več razmišljali, skrbeli in videli, kaj je treba urediti, komu pomagati. Opozicija Sonca in Kirona prinaša na površje rane, povezane s samozavestnostjo. Kar pogumno, ko se naš temelj zatrese, se rodimo še močnejši in trdnejši, če se s tem budno srečamo.

