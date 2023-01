Teden z Luno

Ponedeljek, 30. 1. Jutro bo mirno in lahko še nekoliko počasnejše, potem pa se od pol desetih življenje začne hitreje vrteti. Noč na ponedeljek lahko marsikomu ne pusti spati, a večinoma ne zaradi skrbi, ampak obilja idej in presežka energije. Luna v dvojčkih prinaša razigran dan, ko bomo imeli veliko povedati, morje idej in zamisli.

Torek, 31. 1. Luna v dvojčkih bo pospešila dogajanje, prinesla več telefonskih klicev, nepričakovanih srečanj in vznemirljivih pogovorov. Razum nam bo delal s svetlobno hitrostjo in vse nas bo zanimalo. Že jutro prinaša veliko energije, in če vstanemo zgodaj, bomo tudi najbolj učinkoviti in bomo ogromno naredili.

Sreda, 1. 2. Luna bo večji del dneva v dvojčkih, tako bomo še vedno bolj igrivi, komunikativni, nemirni. Veliko bo sprememb načrtov. Zjutraj bomo malo bolj zmedeni, pozneje pa se zberemo in lahko z dobrim načrtom veliko naredimo. Sončeva vez s Kironom lahko odpira rane samozavesti, vendar nam daje tudi podporo za njihovo zdravljenje. Idealen dan za obisk holističnega zdravnika.

Četrtek, 2. 2. Luna v raku in Venera v harmoniji z vozli prinašata dan, ko bomo bolj nežni, osebni, topli, si znali vzeti čas drug za drugega. Zjutraj so možne premočne čustvene reakcije, hitro bomo iz muhe naredili slona. Nato nas čaka res lep dan, ko se bomo znali prepletati z več harmonije in sočutja.

Petek, 3. 2. Luna v raku prinaša še en miren dan, ko se bomo znali povezati s tistimi, ki so nam pomembni. Okrog enih smo lahko malo bolj živčni, čustveno nemirni. Pozneje pa se obeta pravljičen in prijeten dan. Vzemimo si čas za tiste, ki so nam ljubi, in se jim popolnoma posvetimo.

Sobota 4. 2. Noč na soboto zna biti naporna, otroci bolj uporniški. Zjutraj bomo nekoliko bolj ranljivi, vse doživljali intenzivneje. Malo pred deseto dopoldne se bo energija spremenila. Luna v levu nas bo odprla, oživila in prinesla željo po zabavi, veselju. Igrajmo se, ne pozabimo na otroka v sebi. V odnosih se lahko čez vikend dogajajo trenja. Strasti bodo močne, zato moramo biti bolj potrpežljivi in ljubeči, če želimo, da se prevelika energija med nami ne spremeni v napetost, jezo.

Nedelja, 5. 2. Luna v levu nas kliče k zabavi, ustvarjanju, igri. Venerin kvadrat na Mars, ki smo ga čutili približno tri dni, se bo počasi umirjal. Toda še vedno lahko z napetostjo, ki jo ta energija prinaša, ustvarjate, se izražate. Pozneje popoldan bomo manj potrpežljivi, več bo upornosti in nemira.