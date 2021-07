Teden v zvezdah: prihajajo pozitivne novice

Današnja polna luna obljublja pozitivno novico, ki nam bo dala navdih. Čeprav jo bodo nekateri zavijali v črno, se, če le ohranimo zvestobo sebi, navdih ne bo tako hitro polegel. Luna v karti ščipa je v 7. hiši in v vodnarju ter nakazuje veliko potrebo po povezovanju in druženju, ker je na zvezdi Altair, lahko govori tudi o skupni borbi, bitki, če ne celo prelivanju krvi, kar pa je veliko bolj vezano na tujino kot nas osebno.



Vikend v energijah Lune v vodnarju nosi danes bolj pozitivno energijo občutka zmage neke skupine in potrebe po razumevanju in povezovanju. Jutri, 25. julija, pa bo vedno več hektične energije, s tem bomo hitreje bolj nemirni in nejevoljni. Proti večeru bo vedno več negativnih informacij, pritiskov, manipulacij. Ne pustimo se zmanipulirati, ne pustimo se črnogledosti. Nas bo pa opozicija Merkurja in Plutona potegnila v potrebo po raziskovanju ozadja.



Luna v ribah nas bo umirila 26. 7. in 27. 7. V sredo, 28. 7., se bosta dovršili kar dve spremembi znamenja. Merkur bo iz raka prešel v leva in mi se bomo veliko lažje izražali, ne bomo se toliko ukvarjali s preteklostjo kot v preteklih tednih, ampak bo naš pogled usmerjen v prihodnost, bolj jasni in odločni bomo tlakovali svoje življenje. Isti dan zapusti Jupiter svoje znamenje in se vrača nazaj v vodnarja. Mir in zaupanje, ki nam ju je prinesel zadnjih nekaj mesecev, ko je potoval po ribah, se bosta umaknila. Spet bo več različnih pogledov na situacijo, več upora, drugačnega razmišljanja, manj zaupanja. Kljub vsemu pa potovanje Jupitra po vodnarju, ki bo trajalo vse do konca leta, prinaša več razvoja na intelektualnem in tehnološkem področju.



Četrtek, 29. 7., je videti nekoliko bolj naporen, to lahko čutimo že kak dan prej. Nemir, jeza in nepoštenost, premočna obramba, preveč intenzivne reakcije, nezmernost pri delu, skrajnosti v športu in podobno bomo čutili zaradi opozicije Marsa in Jupitra. Venerin kvadrat na Lunina vozla pa nam bo nosil razočaranja v odnosih. Sonce v harmoniji z osjo Luninih vozlov pa obljublja, da bo več uspeha, če bomo manj pozornosti posvečali drugim, več pa temu, kar čutimo v sebi. V četrtek prestopi Mars v devico, tako bo manj tekmovalnosti in potrebe po zmagi, več naše energije bo šlo v natančnost pri delu. V petek bo neuravnotežena energija pri delu, športu še močnejša. S premočnim egom lahko marsikaj dosežemo.



V soboto torej pridejo pozitivne novice, ki nosijo navdih, a jih hoče nekdo očrniti, nas zmanipulirati. Po mirnem začetku tedna bo vedno več nemira, bojev, bitke za premoč. Usmerimo premočno ambicioznost v šport.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: