Teden v zvezdah: najpomembneje bo paziti na cesti

V tednu pred nami bo najpomembneje paziti na cesti, saj se bo Mars ves teden približeval paraleli z Uranom in jo dosegel 15. 6. Čeprav nam ta paralela prinaša več energije, želje po adrenalinu in akciji, spodbuja življenjsko dinamiko, lahko prinese tudi več počene pločevine in hitrejše reakcije, več vznemirjenja.

Vikend z Luno v ribah je namenjen temu, da se sprostimo, dovolimo življenju, da nas pelje. Merkurjevo potovanje po zadnjih stopinjah bika in njegova pozitivna vez z Neptunom in Plutonom obetata uvide, globoka spoznanja, vizije.

Danes zvečer bo zadnji krajec, ki nas sili, da zavihamo rokave in dokončamo začeto. Ta zadnji del luninega meseca bo prinesel pritisk na to, da pogledamo, kje smo, kaj od želenega smo uresničili, kaj je treba prilagoditi.

Plutonov prehod nazaj v kozoroga prinaša do januarja 2024 na družbeni ravni ponovni pritisk na naše svoboščine, zadnji trud konservativcev za prihod na oblast, neko vračanje v trše sisteme, paniko in strahove, s katerimi smo se soočali zadnjih 15 let. Pluton se vrača danes, tisti bolj tankočutni že zdaj lahko čutimo tih pritisk v ozadju. Na zasebni ravni nekaterim to prinaša moč, da se prečistijo določeni strahovi. Pomembno je, ko začutimo, da se dogaja pritisk na svoboščine, da se zavemo, da je vse to v odhajanju, da so ti stari principi strahu, nadzora na zadnji nitki. Včasih se zgodi, da so naporni, sploh ker smo začutili že več svobode in lahkotnosti. A z zavestjo, da je to energija v odhajanju, bomo lažje prenesli pritiske in manj dopustili, da se nas dotikajo.

V nedeljo bo Merkur vstopil v dvojčka, zapustil bika, v katerem je bil res dolgo. S tem prehodom bo odšlo nekaj miru, a hkrati nam bo dana večja agilnost, okrepljene bodo mentalne sposobnosti, iznajdljivost, hitrost, več bo potrebe po druženju, komunikaciji. Vse do 25. 6. bo potoval v kvadrat s Saturnom, tako bomo kljub bistrosti kritični, črnogledi, manj sproščeni.

Venera in Mars v levu spodbujata željo po zabavi, ljubezni, lepih stvareh. Venerin kvadrat z Jupitrom v nedeljo nakazuje, da bomo želeli v ljubezni, a tudi materialno res veliko, zato obstaja nevarnost, da bomo zapravljivi.

Proti koncu tedna sta Merkur in Venera blizu sekstila, kar prinaša najlepši del junija. V zraku bo več lahkotnosti, igre, družabnosti, priložnosti za ljubezen in zabavo.

Za vikend se odprimo navdihu ustvarjanja ali duhovnosti, potrebovali bomo sprostitev, imeli več uvidov, a zna nas metati v skrajnosti uživanja, zapravljanja. Potrebna je večja previdnost na cesti. Od petka naprej bomo lažje spuščali, se igrali, družili, zabavali.