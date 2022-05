Teden v zvezdah: če se spravimo v akcijo bo več zadovoljstva

Smo v fazi rastoče Lune, zato bo veliko energije, a vseeno nam lahko sprva nagaja Jupiter na zadnji stopinji rib in do srede (11. 5.) prinaša več vlage, deževja, manj navdiha, optimizma in poleta. Da bomo šli težje naprej, se moramo zahvaliti tudi ustavljajočemu se Merkurju, ki se bo 10. 5. obrnil nazaj.

Luna v levu in sekstil Sonca in Marsa obljubljata radosten in energičen vikend, ki naj bi ga namenili zabavi, veselju, kreiranju, športu. Jupiter na koncu znamenja nam lahko vzame nekaj optimizma, a če se spravimo v akcijo, čutimo svoje mišice, bo več zadovoljstva.

V ponedeljek (9. 5.) imamo prvi krajec, ki prinaša nekaj nemira, Merkur pa nas že ustavlja na marsikaterem področju. Mogoči so zastoji na cesti ali bomo zmedeni in se stvari ne bodo obrnile tako, kot smo si želeli. V torek (10. 5.) se Merkur obrača, potem pa bo potoval nazaj. Še en zmeden dan bo pred nami, stvari se ne bodo hotele vrteti po naše, nagajajo nam lahko telefoni, računalniki ali druge aparature.

Nikar ne rinimo za vsako ceno po začrtani poti, bodimo prilagodljivi, in če se je treba ustaviti in na novo premisliti, si vzemimo čas za to. Marsikdo (najbolj ljudje s poudarjenim dvojčkom ali devico) bo moral narediti premor in počakati, da se stvari začnejo bolj smiselno vrteti dalje. V času Merkurjeve retrogradnosti se je kot vedno treba ozreti in ugotoviti, kaj bo treba za nazaj popraviti, izboljšati. Retrogradni Merkur v zračnem znamenju nas lahko naredi zelo pozabljive, zmedene. Prilagodimo se novi energiji in si zapisujmo stvari, da ne pozabimo.

Že v noči na torek (10. 5.) Jupiter vstopi v ovna, in čeprav zapušča znamenje, v katerem je bil doma in nas je učil prepuščati se in zaupati, je čudovito, da bo zdaj v ognjenem znamenju. Bolj pogumno bomo skočili v novo in se znali za svoj uspeh, razvoj boriti strastno, predano. Lažje bomo našli voljo, moč in samozavest za pomembne nove izzive in projekte.

V petek (13. 5.) se Sonce združi s severnim Luninim vozlom. Energija se bo še bolj odprla, prinesla več upanja. Jasnina tega, kar je treba narediti, da bi kot družba našli več stabilnosti, ravnotežja, nam bo dala novih moči. Moramo postati finančno bolj samostojni, prehransko manj odvisni, s tem bomo ustvarili več stabilnosti in odpirali pot miru.

Do srede lahko pričakujemo manj navdiha in optimizma, a okrepljeno intuicijo. Več bo zmede, nejasnosti, zdelo se bo, da nas življenje ustavlja in usmerja v preteklost, da nekaj popravimo, uredimo. Nato bo kljub raztresenosti več volje, ognja, borbenosti, energije izboriti si, kar nam je sveto.