Teden v zvezdah

Z današnjim dnem se končuje obdobje mrkov in počasi vstopamo v nekoliko bolj predvidljiv čas. Kako je mrk vplival na vsakega od nas, je odvisno od tega, kam v karti pade, kaj se bo pri nas zaključevalo in kaj začenjalo.

Venera je še vedno v kozorogu, in ker se počasi upočasnjuje, bomo tudi mi v zadevah financ in ljubezni nekoliko upočasnjevali, bolj previdni bomo, premišljeni, trezni. Lahko se zalotimo, da razmišljamo o kakem preteklem odnosu ali se v nas počasi, tiho spreminjajo čustva do ljubljene osebe. Tihi dvom se bo prikradel in zahteval premislek. Na finančnem področju bomo razmišljali o preteklih finančnih odločitvah in se bolj zavedali, da situacija ni najenostavnejša, da bo treba vse dobro premisliti, predelati in najti nov odnos do materialnega. Enako, ko gre za lastno vrednost.

Sonce in Merkur se umikata od južnega luninega vozla, s tem se tudi mi umikamo iz ujetosti. Več bo optimizma, več humornega in navdušenega pogleda v prihodnost. Vendar omenjena dvojica počasi prihaja v kvadrat z Neptunom, tako bomo navdih iskali v kozarcu rujnega ali drugih opojnih snoveh in bežali iz konkretne realnosti. Omenjeni vplivi prinašajo več laži, zavajanja in manipulacij. Bodimo previdni, da se sami ne znajdemo v laži ali naivno ne verjamemo besedam drugih. Najmočneje bomo to energijo čutili 7. 12.

Močan Mars v škorpijonu nas dela borbene in močne, da se zmoremo soočiti z vsako oviro in se ne damo, prenesemo, zmoremo. Vse do ponedeljka bo njegov sekstil s Plutonom prinašal borbeno in trpežno energijo, s katero bomo zmogli premakniti nepremakljivo in tudi same sebe poriniti naprej v novo. Toda ker se Mars iz omenjenega sekstila premakne v kvadrat z Jupitrom, nas silna energija lahko vodi v skrajnosti dela, borbe, lahko pa je naša borba tudi nepoštena, nepravna, neetična. Že prav, da je v nas silna energija, toda ne smemo iti prek mere. Vsaka objestnost, vsaka grobost, vsaka nemoralnost ima posledico. Imeti moč, voljo, borbenost je dobro, dokler nas ne odnese iz ravnotežja.

Če povzamem, Luna od sobote zjutraj zopet raste, s tem bo več tudi naše energije in priložnosti za nove začetke. Obdobje mrkov nas je hudo pretreslo, spustili smo, kar je bilo treba, zdaj bolj pogumni vstopamo v novo. Naj nas strelec s svojim entuziazmom ne odnese predaleč v idealizem in iluzije. Paziti moramo tudi, da nas bojeviti škorpijon ne spodbuja v objestnost, škodoželjnost, nemoralnost. Najdimo ravnotežje. V ljubezni bomo nekoliko bolj zadržani, veliko bomo predelovali. Finančno je modro, da ostanemo varčni in previdni.