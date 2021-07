teden v zvezdah

Danes bo zadnji krajec. Energija bo padala in imeli bomo veliko priložnosti za zaključevanje začetega v preteklosti, vizualiziranje, razmišljanje, načrtovanje novega, kar se bo začelo udejanjati po mlaju 8. 8. Karta zadnjega krajca je videti naporna. Do nas bodo prišle temne in težke novice, zaradi katerih smo lahko prestrašeni ali ujeti. Vpliv se bo nadaljeval do ponedeljka. Konjunkcija Sonca in Merkurja v levu 1. 8. je tokrat vezana harmonično na os Luninih vozlov, tako lahko pridejo spoznanja do velike množice ljudi in se bo odprla pomembna komunikacija. A ker bo konjunkcija počasi aplicirala tudi v opozicijo s Saturnom (ki bo 2. 8.), bodo ta sporočila lahko ovirana ali bo njihova narava zastrašujoča, neprijetna. Iz opozicije s Saturnom potujeta nato v trigon s Kironom, nato pa v kvadrat z Uranom. 3. 8. bo mogoče s svojimi besedami prav zdraviti, spodbujati druge, 4. 8. pa bo veliko misli, idej, zamisli, tudi nagajivih, provokativnih, več besednega upora. Zapisujmo si ideje. Čeprav nam bo preobilje misli nosilo živčnost, bo marsikatera zamisel vredna zlata. Sonce se s Kironom sreča v noči na četrtek, tako bodo tiste ure namenjene čiščenju dvomov o sebi in odpiranju pristni samozavesti, ki temelji na poznavanju in razumevanju sebe in svojih ran.



Medtem ko Merkur in Sonce v levu spodbujata jasnost, odločnost, kličeta k samozavestnemu izražanju, sta Mars in Venera v devici in spodbujata delavnost. Venera nas uči, da so veselja in lepote življenja v malih vsakodnevnih rečeh, v rožah, hišnih ljubljenčkih, opravkih in skrbi za zdravje. Danes bo tvorila jod s Saturnom in Kironom in marsikdo bo čez vikend doživljal srčne težave, se soočal s tem, da kljub trudu ne zna ustvariti harmonije in krepiti ljubezni. Veliko ljudi se bo počutilo zapuščene, osamljene. 3. 8. Venerin trigon na Uran prinaša priložnost, da se prijetno povežemo s prijatelji, da poživimo ljubezensko življenje. V finančnem pogledu bomo napredovali zaradi dela in odprtosti za novosti.



Čez vikend se bo treba soočiti z dejstvi, ki ne bodo nujno prijetna, več bo skrbi in strahov. Tudi Venerin jod naznanja osamljenost in dvom. Jod velikokrat kaže tudi konkretne vremenske težave. Tokrat se zdi, da bodo povezane z vetrovi in ohladitvijo. V torek prijateljujmo in si z idejami in smehom dodajajmo malo vznemirjenja. V noči na sredo zapisujmo ideje, da nam ne pobegnejo, v noči na četrtek pa vedno bolj krepimo sprejemanje sebe v celoti, vključno s svojimi ranami, ne pozabimo, da smo zaradi njih lahko bolj razumevajoči in sočutni tudi do drugih ljudi.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: