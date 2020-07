Tarok po korakih: devetica in desetica čaš

Desetici čaš pravimo tudi družinska karta, saj prinaša zadovoljstvo, poroko in srečo z otroki.

Devetica čaš je karta zadovoljstva in dobrosrčnosti, sprejemanja drugih, kakršni so, brez obsojanja in pričakovanj, prinaša nam priljubljenost, ki privlači ljudi k nam. Dosegli smo, kar smo želeli, preskrbljeni smo in uživamo v življenju.Ker smo sposobni delovati iz srčne energije, se vesolje odziva in nas spodbuja k sprejemanju svojih darov, zato je to tudi karta uresničenih želja, ki sporoča, da se bo vse odvijalo po pričakovanjih. Spoznali boste nove prijatelje. Prihaja čas obilja, ko se bodo sanje uresničile in prinesle občutek blaženosti. Pustimo si uživati v ponujenem in proslavljajmo v radosti življenja. Če je obrnjena, se pazimo vzvišenosti in ne zapostavljajmo odnosov z drugimi.Desetica označuje čas velike sreče. Vsa naša prizadevanja so nagrajena. Odprti smo za ljubezen in se čutimo povezani z vesoljem in ljudmi okoli sebe. Lahko začnemo skupno življenje s partnerjem, se poročimo, zanosimo, srečni smo, izpolnjeni in varni. Karta obljublja uspeh na vseh področjih. Tudi če je obrnjena, ni slaba, prinaša nezaupanje v uspeh in cinizem.