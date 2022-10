Spomin na pretekla življenja

Ali smo kot vedno živeli in se rojevali samo na Zemlji? Duhovni učitelji in regresoterapevti pravijo, da ne, kajti na svoji reinkarnacijski poti lahko naša duša potuje iz enega sončnega sistema v drugega, z enega planeta na drugega, iz ene življenjske oblike v drugo, saj nismo omejeni le na življenje na Zemlji. Ko se utelesimo na drugem planetu, tudi tam ustvarimo svojo dušno družino z njegovimi prebivalci.

A da se lahko popolnoma zlijemo z njimi in zaživimo v njihovi družbi, moramo prevzeti tudi njihov DNK, ki nam omogoča dostop do dednega spomina njihove rase in dušnih kod. Kode so tako pravzaprav nekakšne vstopnice, ki omogočajo naše potovanje in prehajanje iz enega sistema v drugega. Ne moremo se inkarnirati, ne da bi imeli dušno kodo za vstop na določen planet ter pomembne člane svoje dušne družine že tam.

Če jih nimamo, se lahko utelesimo znotraj kolektivne zavesti določenega planeta samo s povabilom, kar pa se zgodi veliko redkeje, kot če nosimo zapise kraja, kjer se bomo rodili.