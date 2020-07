Šifra: Zvonko

Že štiri leta sem vdovec in si želim nove ljubezni, kako mi kaže?



Zunanje priložnosti za ljubezen ne bodo slabe. Imate kar srečo tu, nekaj je na vas, kar zanima mlajše in prikupne ženske. Toda kot tipični kozorog ste kdaj preveč nadzorovani in se ne marate odpreti, tako ste sami sebi lahko največja ovira. V tem in naslednjem letu boste šli čez osebno krizo ali, če imate očeta še živega, čez krizo vašega očeta, tako da vas bo to naredilo malo manj odprte za ljubezen. Toda zunanje okoliščine so res dobre, le poglejte okrog, življenje prinaša novo romantiko in srečo, le dovolite si, da vas kriza, skozi katero greste, pretvori, regenerira.



Že avgusta letos progresirana Venera spremeni znamenje in s tem prinaša drugačen tip ženske v vaše življenje. Bolj čustvene in nežne, romantične vam bodo godile. Ne bo več toliko »prijateljic« v vašem svetu, ampak bo več srčnosti in nežnosti, po katerih tako in tako vsi nekje od znotraj hrepenimo.



Naslednje leto bo ista Venera tvorila sekstil z natalnim Marsom, in tranzitni Jupiter bo vse to poljubil s konjunkcijo in sekstilom, tako bo od maja pa vse do decembra več možnosti za ljubezen, srečo. V letu 2022 pa se srečata še progresirana Venera in Jupiter ravno tako v sekstil, tako da bo vsekakor priložnosti za ljubezen veliko, vendar ker boste obremenjeni z določenimi skrbmi, lahko tudi vezanimi na pravne zadeve ali na tujino, je pomembno, da si ljubezen dovolite. Mrk pride letos 14. 12. v vaše sedmo polje, na Jupitra vladarja sedme, tako da je res velika verjetnost, da naslednje leto prinese pomemben nov odnos.



Naslednje leto 4. 12. pa prav tako sončni mrk v sedmi, samo da v konjunkciji z Venero. Torej je velika verjetnost nove ljubezni, ki jo lahko spoznate že avgusta, septembra letos, odnos se nekoliko bolj zavrti v maju naslednje leto in do marca 2022 se zgradi že trdna vez. Dejansko ne glede na to, kako ste nadzorovani in zadržani, imate kar srečo z ženskim svetom, psihično so lahko nekoliko nestabilne, toda lepe, zanimive, in skozi ljubezen in odnos se vam življenje razširi ter se tudi vi bolj odprete.