Šifra: Uspešna

Pozdravljeni. Seveda se bo trud obrestoval. Vedno bolj začnite premišljevati, kaj je tisto, kar vas žene v delo, ali vas žene potreba po javnem uspehu in spoštovanju svojih kolegov ali je glavni razlog in potisk vašega dela narediti svoje duhovno poslanstvo in s tem koristiti čim več ljudem. Bolj boste spustili hrepenenja po odobravanju kolegov in javnem uspehu, bolj boste lahko sami peli svojo pesem in ustvarjali iz sebe.



Zdaj se kažeta dva zelo naporna meseca, paziti bo treba na finančno področje. Z naslednjim letom pa se bodo dogajali prav čudeži. Začeli boste sodelovati z zanimivimi ljudmi, tudi takimi iz tujine, ter gradili in rasli proti svojim sanjam in v skladu s svojimi zvezdami. Nujno je, da se ne ustavite, ker bo zdaj dve do tri leta moč stvari postaviti na tako stopnjo, da bo potem res dolgo nosila tako poslovne kot finančne koristi z veliko manjšim energijskim vložkom. Vaš trud in notranje delo se kažeta kot zunanji uspeh.



Toda sprejeti morate tudi dejstvo, da večji ko boste, bolj vas bodo ljudje in kolegi kritizirali, nekateri zaradi ljubosumja, drugi zaradi nerazumevanja vašega dojemanja in smeri gibanja. Na to se ne ozirajte, vsak uspešen človek ve, da več ko ima nasprotnikov, bolj je jasno, da je njegovo delo prineslo tiste prave sadove. Uspeh zahteva tudi trdnost, moč in avtoritativnost, torej da se ne polomite več ob vsaki kritiki, ob vsakem nestrinjanju.



No, treba pa je, da vaš razum ostaja odprt, da se izobražujete, povezujete, sodelujete, da se obkrožite z ljudmi, ki čutijo vašo posebnost in znajo ceniti to, kar ste naredili, in skupaj kreirati in delovati naprej. Pomembno je, da jim prisluhnete, date možnost, da povedo, se izrazijo, kajti bolj ko bodo v skladu s seboj, naj si jih boste pretrdo pokorili, omejili, več soka in razvoja bodo prinesli v vaš posel.



Kar pogumno naprej. Vem, da se zdi, da je vse na glavo, toda realnost je glede na vse aspekte, da v resnici šele vstopate v svoje poslanstvo in veselite se, če le ohranjate srce odprto in ne pozabite delati na svojih sencah. In če vam uspeh ne ustvari lažne samozavesti in pretirane dominance, potem vam ne bo hudega. Samo gor in gor, vse do zvezd.