Sami si ustvarjamo dramo, zato izberite mir namesto trpljenja

»Veliko ljudi ne more dolgo živeti v miru. Namesto tega si ustvarjajo dramo ali težave. Ne gre za nič osebnega, to je samo stanje človeškega uma,« pravi šaman don Jose Ruiz in doda, da moramo videti to težnjo v sebi, če jo želimo spremeniti.

»Razmislite o nedavnih dogodkih v svojem življenju in odnosih z drugimi - lahko gre za odnos s partnerjem, prijateljem ali družinskim članom - in zapišite, kje ste se odločili zaplesti v trpljenje namesto ohranjati mir. Kje ste se zapletli v dramo z drugimi, raje kot da bi izhajali iz ljubezni? Ne krivite se za to, le opazujte, kako je um odvisen od trpljenja. Nato zapišite tudi, kako in kdaj vse bi lahko ravnali drugače, da bi ohranili mir in se izognili drami,« svetuje.