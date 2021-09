Povežite se s svojo živaljo

Indijanci verjamejo, da imamo vsi svojega živalskega zaščitnika, ki pazi na nas, nam stoji ob strani ter nam pomaga gojiti lastnost, ki jo uteleša in jo v življenju najbolj potrebujemo. Toda večino časa se ga ne zavedamo, zato se moramo zavestno povezati z njim, če želimo dostopati do njegovih modrosti in ga prositi za pomoč.



Pri tem je koristna naslednja vizualizacija. Predstavljajte si, da ste v naravi, blizu vzpetine. Zagledate veliko odprtino, tunel, ki vodi v notranjost Zemlje. Vstopite vanj in se spuščajte vedno globlje. Zaznavajte stene, vonj zraka in vlažnost. V ozadju lahko slišite bobnanje. Nato prispete v kristalno jamo. Ogenj gori na sredini in na tleh poleg njega je velika skleda vode. Sedite in si obredno umijte roke in obraz, da bo vaše videnje jasnejše. Vstanite in poiščite drug tunel, ki vodi iz jame na prosto. Znašli ste se v povsem novem svetu. Počasi se pojavi žival, ki je za vas posebnega pomena in vam prinaša duhovno sporočilo. Predstavljajte si, da se zlijete z njo in postaneta eno. Naj vas odpelje, kamor koli morate iti, da razumete njeno informacijo. Lahko se tudi telepatsko sporazumevate z njo in ji postavite vprašanje. Nato se ji zahvalite, se vrnite v svoje telo in odprite oči.

