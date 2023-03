Pluton v vodnarju: povezan je s komunizmom, lahko se vrača nova oblika tega

Leta 2008 je Pluton vstopil v kozoroga. Začela se je gospodarska kriza, terorizem, meje državnega nadzora nad posameznikom so se premaknile za ceno svobode.

Prehod Plutona v vodnarja prinaša večjo potrebo po svobodi, originalnosti, zavest o moči ljudstva, če se ga preveč pritisne in izkoristi. Če bodo hoteli tisti z močjo preveč razčlovečiti ljudi, se bodo dogajale vstaje za dobrobit skupnosti. Družbena moč se bo iz rok gospodarstvenikov, plutokratov premaknila v roke znanstvenikov, ljudstva, skupin, če bodo pogoji bivanja prenaporni.

Z umetno inteligenco, ki bo vedno bolj progresivna, se bo spremenilo marsikaj, tudi trg dela, izobraževalni sistem ... Z znanstvenim razvojem, večjo elektrifikacijo vsega, tudi avtomobilov, se bo spremenila finančna moč, odmaknila se bo od nafte. Predvidevam, da bomo iz neke druge kemične snovi znali ustvariti električno energijo. Hiter znanstveni razvoj lahko človeštvo odmakne od narave, kar ne bo dobro. Po drugi strani Pluton v vodnarju nakazuje težnjo po ustvarjanju manjših skupnosti, ki delujejo samostojno, osvobojene pritiskov in pravil večjih družbenih sistemov. Ker je vodnar povezan s komunizmom, se lahko vrača nova oblika tega, hkrati lahko Kitajska pridobiva moč.

Vsekakor se bodo vzvodi moči spremenili. V 20 letih Plutonovega potovanja po vodnarju bo ljudstvo nemirno. Družba bo spoštovala inteligenco, a ne nujno iz šolskega sistema, ampak tako, ki se bolj znajde v svetu moderne tehnologije in samostojno prihaja do različnih znanj, razumevanj, veščin.

Pluton bo v vodnarju 20 let. FOTO: Elen11/Getty Images

Letos bo Pluton potoval po vodnarju od 23. 3. do 12. 6. Lahko prinese kak pretres, pokaže, kje se bodo dogajali glavni premiki moči. Z Marsom bo tvoril inkonjunkcijo, kar lahko prinaša agresijo, nestrpnost do šibkejših. Najnapornejši vpliv bo od 18. do 21. 5., saj se poveže v T-kvadrat z Marsom in Jupitrom, kar bo močno pretreslo finančno področje Evrope in sveta. Po eni strani bo zmagovala vojna industrija in bo dolar pridobival moč, evro bo dobil še kak udarec. Nekaj se bo močno zavrtelo, spremenilo finančno realnost, na katero smo vajeni. To se navadnih smrtnikov skoraj ne bo dotaknilo, se bo pa tistih z močjo.

Pluton se junija vrača v kozoroga, napetosti se bodo polegle. A v vodnarja ponovno vstopi januarja 2024 in ostaja v njem do septembra istega leta, decembra 2024 pa dokončno vstopi v vodnarja.

Vstop Plutona v vodnarja nam bo nekaj mesecev jasno kazal, kakšne družbene spremembe nas čakajo. Tisti z močjo bodo oprijem težko spustili, a Pluton se na to ne bo oziral, če ne prej, decembra 2024 sledi temeljna prerazporeditev moči.