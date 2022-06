Opozorilo za vse astrološke znake: ti štirje datumi v juliju so nevarni, še posebej en dan

Astrologi pravijo, da bomo imeli v juliju štiri zelo zahtevne, lahko rečemo nevarne dneve. Pripraviti se moramo na zelo turbulentno obdobje, v katerem se bodo zgodile številne spremembe, pišejo na portalih stil.kurir.rs in sensa.mondo.rs. Naše razpoloženje se bo spremenilo, spraševali se bomo, ali smo na pravi poti, dvomili bomo o vsem ...

5. julij – negativni tranziti Marsa in Merkurja

To je najnevarnejši dan v mesecu. Hkrati se bosta zgodila dva pomembna astrološka dogodka – Mars bo vstopil v znamenja bika, Merkur pa v raka. Oba dogodka bosta planete obrnila proti nam. Mars bo v biku ostal do 19. avgusta, v tem času pa bodo mnogi postali sumničavi, nezaupljivi in ​​malce prestrašeni. V mnogih primerih bodo vse to neutemeljeni strahovi, a nam to ne bo v veliko tolažbo.

Merkur v raku je nevaren, saj bomo postali letargični, malce nezainteresirani, brezvoljni. Zaradi vsega tega bo 5. julij najslabši dan za delo, za vse nove začetke. Poiščite si varno zatočišče, kjer se boste počutili sproščeno in brezskrbno, da boste to obdobje zlahka prebrodili.

13. julij – superluna

Superluna je najnevarnejša vrsta polne lune. Tako blizu bo Zemlji, da bo na nebu zelo impresivna in večja kot običajno. Močneje bo vplivala tudi na naše življenje, srečo in razpoloženje. Luna bo 13. julija v kozorogu, zaradi česar bomo nekoliko bolj umaknjeni, obrnjeni sami vase. Bolj bomo uživali sami kot v družbi.

16. julij – konjunkcija Sonca in Merkurja

Konjunkcija je negativni vidik, ki se najpogosteje pojavlja med Soncem in Merkurjem, saj sta vedno na isti strani Zemlje. Astrologi svetujejo, da na ta dan ne zapuščate svoje cone udobja, ne greste daleč in ne zapravljate veliko denarja. Ljudje, ki imajo močno stran nečimrnosti, bi lahko na ta dan izgubili vse, kar so pridobili v zadnjem času.

28. julij – začne se retrogradni Jupiter

Zadnji nevarni julijski dan je ob začetku retrogradnega Jupitra. Planet bo v tem položaju ostal do 24. novembra. V teh mesecih se lahko zgodi marsikaj slabega. Lahko izgubimo moč intuicije, postanemo požrešni, brezkompromisni. Najverjetneje bomo 28. julija začutili prvi val negativnosti, ki se izraža v obliki občutkov tesnobe in pomanjkanja motivacije.