Ogledalo ni za v spalnico

Starodavna kitajska filozofija se ukvarja z zavestnim opremljanjem prostora, da bi ustvarili harmonijo ali uravnovesili blokade in energijske zastoje v njem. Namen tega je, da energija prostora čim bolje vpliva na prebivalce. To vključuje tudi opozorila, katerih predmetov ni pametno imeti doma. Tako pozitivna energija ne bo nesmiselno odtekala iz vašega doma in življenja.



Izogibajte se ogledalom v spalnici. Gre za vodni element, in ker se ponoči na njem odseva energija, lahko povzroči glavobole in nas zbudi. Najbolje je, da ga namestite v kopalnico in vedno zaprete vrata, ko odidete iz nje. Tudi televizor v spalnici deluje enako kot ogledalo, tudi če je ugasnjen. Če ga že imate tam, ga ponoči prekrijte, ko ga nehate gledati.

Niti voda ni dobrodošla v spalnici. Izogibajte se akvarijem, a tudi stekleničkam s parfumi in kolonjsko vodo, celo fotografijam in slikam z vodnimi motivi. Vodni element je namreč povezan z našimi telesnimi tekočinami in lahko vpliva na našo vitalnost.

Znebite se ur, ki ne delujejo – ali ker so stare ali ker imajo izrabljene baterije. Ure, ki tečejo, nakazujejo akcijo, energijski pretok, tiste, ki ne, spodbujajo stagnacijo energije.



Slike krvoločnih živali in nasilja tudi ne imejte doma. Negativna energija slike bo namreč prevladala v prostoru.

Previdnost velja tudi z ostrimi predmeti. Najbolje je imeti pohištvo s topimi robovi, okroglih ali ovalnih oblik. Če imate štirioglato mizo, jo prekrijte s prtom. S tem se boste izognili »strupenim puščicam«, ki bodo usmerjene v vaše čakre.

