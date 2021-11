Numerologija razkriva, kateri čarobni dar ste prejeli na dan svojega rojstva

Ni važno, ali v to verjamete ali ne, piše cluber.com. Tudi če še nikoli niste poskušali izračunati svojega numerološkega števila, je vaš dar vedno z vami. In strinjati se morate, da bi bilo zelo nepošteno, če o njem ne bi izvedeli še česa več. Pravzaprav je v njem skrita vaša moč.

Če torej želite izvedeti, kateri je vaš dar, morate sešteti celoten datum rojstva.

Na primer, če ste rojeni 1. avgusta 1978, bo izračun naslednji:

1 + 8 + 1 + 9 + 7 + 8 = 34 = 3 + 4 = 7.

Kot boste kmalu lahko videli, je končno število zelo pomembno.

Število 1: čarovnija

Če kot rezultat izračuna dobite število 1, vedite, da ta številka simbolizira ustvarjanje. Verjame se, da se pod tem številom rodijo ljudje z najmočnejšimi čarobnimi sposobnostmi in z neverjetno voljo. Moramo pa vas opozoriti: ne poskušajte manipulirati ali uporabiti svojega dara za nadzor vsega in vseh okoli vas.

Vaš dar: velika volja in pogum

Število 2: empatija

Zelo ste občutljivi na energijo, ki vas obdaja, veliko bolj kot drugi ljudje. Zato že od malih nog veste, kako začutiti in razumeti druge ljudi. Znate sočustvovati. Vaš čarobni dar je v vašem srcu, hočete ali ne. In tudi v "tretjem očesu". To darilo lahko uporabite za lajšanje bolečin drugih. Pa tudi, da si hitro povrnete energijo in vzpostavite stik z naravo.

Vaš dar: sanje in intuicija

Število 3: Luna s tremi obrazi

To število simbolizira tri faze Lune. Vi ste »orodje« troedine boginje. O tej boginji v svoji razpravi White Goddess piše angleški pisatelj Robert Graves. Po Gravesu se troedina boginja (imenoval jo je »bela boginja rojstva, ljubezni in smrti«) pojavlja v obliki device, mame in starke ter ustreza trem fazam ženskega življenja in trem fazam Lune: mlada, polna in upadajoča.

Zato sta v vas hkrati prisotni moč ustvarjanja in moč uničenja. Ljudje vam pogosto rečejo: »Pazi, kaj si želiš.« Dejstvo je, da se vse vaše misli in želje zlahka pretvorijo v resničnost.

Vaš dar: ustvarjanje in uničenje

Število 4: elementarist

Število štiri simbolizira štiri elemente naše Zemlje: ogenj, vodo, zrak in zemljo. Vaše bistvo je v popolnem ravnovesju z vsemi temi štirimi elementi, zato ste zelo racionalni in inteligentni. Ogenj, voda, zemlja in zrak so okoli vas ustvarili nekakšno čarobno polje, ki odbija vsako negativnost.

Vaš dar: elementarna čarovnija

Število 5: spiritualist

Število pet simbolizira peti element – Duha (»eter«, kot so ga imenovali v starogrški mitologiji). Rojeni pod tem številom so v stalnem stiku z duhovnim kraljestvom. Z lahkoto prikličejo sile iz drugega sveta in komuniciram z njimi. Zato so takšni ljudje lahko odlični spiritualist. Navsezadnje jih upravlja »peti element« – duh.

Vaš dar: duhovni stik in večna čarovnija

Število 6: Sončev učenec

Število 6 simbolizira Sonce in vse, kar je z njim povezano. Zato imate v sebi močan pretok energije. Vaš čarobni dar prihaja od Sonca, torej ste zelo močni. Ste zdravilec in vodja. Toda ne pozabite, da je velika moč tudi velika odgovornost. Poskusite ne pretiravati s svojim darom in ga ne uporabljajte v škodo drugih ljudi.

Vaš dar: ritualna čarovnija in zdravljenje

Število 7: Lunin učenec

Število 7 simbolizira Luno in vso njeno čarobnost. Vaš čarobni dar je čista in neustavljiva čarovnija Lune. Niti se vam treba učiti o ritualni čarovniji – zdi se, da je vso potrebno znanje v vas že od rojstva. In vse naredite mojstrsko. Ta dar improvizacije je povezan z intuicijo, ki je v vas zelo močno razvita.

Vaše sanje so običajno preroške narave. Takoj, ko začnete sanjati o nečem, se tudi uresniči. Če svoj dar uporabite pametno, lahko delate čudeže.

Vaš dar: vizije in preroške sanje

Število 8: tradicionalno čarovništvo

Število 8 velja za eno najbolj čarobnih. Če je vaš rojstni dan povezan s številom 8, potem imate izjemno čarobno moč. V sebi imate nekakšen »kompas« in točno veste, kaj je prav in kaj ne.

Vaš dar: energetske manipulacije in alkimija

Število 9: šaman

Zadnje število s seznama simbolizira združitev vsega naštetega. To so vrata, kjer se vse konča in znova začne. Ste umetniški in ustvarjalni, zato vidite svet in ljudi na "nestandarden" način – z različnih zornih kotov. Zaradi tega ste odličen zdravilec.

Ker to število simbolizira smrt in ponovno rojstvo, lahko čutite prisotnost nadnaravnega. In zato tudi lahko prestopite meje znanega sveta in človeških zmožnosti, kot to počnejo vsi šamani.

Vaš dar: astralna projekcija in zdravljenje