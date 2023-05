Neravnovesje pite in kaj to sploh pomeni?

Ženski s prevladujočim vplivom pita doše se vidi, da ji vlada ogenj, saj žari kot sonce. Kljub zdravemu teku so pite redko debele, telovadijo in so posledično mišičaste. Imajo mehke lase, ljubek nos in majhno brado. Ognjen je tudi njihov značaj. Strastne in ambiciozne so, vedo, kaj si želijo, in bodo to dosegle. Inteligentne so, mirne in razumne. Ljudi privlači njihova strast, pogosto so vodje. Na delovnem mestu so zagnane, optimistične in osredotočene, pogosto uspešne.

Neravnovesje pite lahko primerjamo s kipečim loncem. Izpuščaji, vnetja, otekanje, vročina, akne, spremembe pigmentacije, napihnjenost zaradi počasne prebave in opekline so posledice pretirane energije pite. Dodatna težava je hormonsko neravnovesje, ki ga spremlja menjava razpoloženja. Presežek lahko spodbudi preveliko ambicioznost, ljubosumje, agresivnost – človek potepta vsakogar, ki mu stoji na poti.

Rešitev je omejitev ognja, torej se izogibajte savni, ohladite se v bazenu ali pojdite na počitnice na sneg. Poleti poskrbite, da vam bo čim manj vroče. Vzemite si dovolj časa za zajtrk in kosilo, ne jejte zvečer in ne preskakujte obrokov, sicer se boste spopadali z nespečnostjo in nemirno prebavo. Izogibajte se glasni, močni glasbi, ki vključuje bobne. Če se le da, se odmaknite od tehničnih pripomočkov, ki spodbujajo pito. Omejite delo in zmanjšajte stres. Vaša koža se hitro odziva na notranjo vročino. Neravnovesje lahko prinese rozaceo, akne in temna znamenja. Tudi kožo ohlajajte – z mineralno vodo v spreju, kumarično masko –, a se izogibajte pilingu in grobi negi. Zaščita pred soncem je obvezna!