Neptunovi tranziti od 5. do 10. hiše

Ko Neptun vstopi v peto hišo, se vse vrti okoli ljubezni, lahko se nam zdi, da je simpatija naravnost fantastična. Neptun namreč spodbuja, da vidimo božjo iskro v drugih, kar predstavlja dobre temelje za njihovo idealiziranje. Človek, ki nas privlači, je lahko glasbenik, umetnik ali se ukvarja z duhovnostjo.

Naša ustvarjalnost je na vrhuncu in lahko smo globoko navdihnjeni. Če se v tem času rodi otrok, ima v horoskopu poudarjeno ribjo noto, če pa otroke že imate, so v tem obdobju bolj oboževani.

Ko je Neptun v šesti hiši zdravja, se lahko pojavi bolezen ali vrsta obolenj, ki jih je težko diagnosticirati. Lahko vam predpišejo napačna zdravila. V tem času se lahko tudi resno zastrupite s hrano. Med sodelavci in nadrejenimi lahko prihaja do zavajanja.

Na delovnem mestu se lahko pojavita izdajalstvo in zahrbtnost. Vse to velja za težke aspekte, pri dobrih pa smo bolj navdihnjeni za delo ali najdemo službo, ki nas resnično veseli. Prav tako smo lahko motivirani za pisanje ali kreativno delo. Povečane so jasnovidne sposobnosti.

Neptun v sedmi, partnerski hiši označuje vaše snubce, če ste samski, ali partnerja, če ste poročeni. Ob težkih aspektih lahko pritegnete alkoholika, odvisnika od drog ali bolnika. V zakonu ali poslovnem partnerstvu lahko prihaja do zavajanja.

Lahko vstopite v zakon ali poslovno partnerstvo, ne da bi popolnoma poznali in razumeli partnerja in njegove motive. Ob dobrih aspektih je partner lahko umetnik, se ukvarja z duhovnostjo ali ga preprosto obožujete. V tem času lahko začnete tudi na novo ceniti glasbo in nezemeljsko lepoto.

V osmi hiši Neptun vnese zmedo v skupne finance s partnerjem. V tem času ni modro sprejemati finančnih odločitev o premoženju. Če ste v ločitvenem postopku, vam lahko partner laže o svojih prihodkih ali prikriva premoženje. Lahko ste ogoljufani za dediščino.

Vaš spolni nagon se lahko spremeni – osvobodite se starih seksualnih omejitev ali spolni nagon preide v impotenco. Dvignete se lahko na višjo duhovno raven.

Z Neptunom v deveti hiši morda postanete zelo predani religiji in duhovnosti. Lahko se odločite slediti guruju ali duhovnemu učitelju. Lahko pa se želite odpraviti na izlet, saj Neptun vlada vodi. Če se vrnete v šolo, lahko študirate psihologijo. Doživite lahko deziluzijo o veri ali duhovnem učitelju. Neptun v dobrem aspektu z Jupitrom medtem širi srečo in prinaša priložnosti.

Umetniški navdih se poveča. FOTO: Javier Gea/Getty Images

Ko je v deseti hiši, so lahko vaši karierni cilji nejasni ali čutite, da vas delo, posel in kariera izčrpavajo. Morda ste bolj naklonjeni duhovnosti, kreativnim projektom in altruistični. Lahko opustite svoj ugledni poklic, da bi postali umetnik ali alternativni terapevt.

Pri težavnem aspektu Neptuna v deseti hiši so možni škandali, zavajanje, izguba položaja in ugleda kot posledica človekovega lastnega ravnanja ali lažnih obtožb. Ob dobrih Neptunovih aspektih pa vas lahko postavijo na piedestal in občudujejo.