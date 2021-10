To so znaki, da je pokojnik blizu in želi komunicirati z vami

Ste se kdaj vprašali, zakaj se vam zgodijo nekatere nerazložljive stvari – stvari izginejo, v glavi se pojavijo čudne misli, imate občutek, da vas nekdo opazuje, a ni nikogar?

Morda se nekdo, ki je umrl in ste ga ljubili, poskuša zbližati in komunicirati z vami. Ljudje, ki verjamejo v takšne stvari in se z njimi ukvarjajo, trdijo, da je to tolažba od pokojnika, pravi James Van Praagh, eden najbolj znanih jasnovidcev in medijev na svetu. »Pokojni se vsak dan poskušajo povezati z nami. Da pa od njih prejmemo napotke in tolažbo, moramo biti odprti in se zavedati znakov, ki nam jih pošiljajo. Ko se povežem z dušami pokojnikov, je eno najbolj tolažilnih sporočil, da so še vedno z nami, da je smrt le iluzija.« Tako razkriva 12 znakov, da je pokojnik, ki ste ga ljubili, blizu vas in vam želi nekaj povedati.

Lahko zavohate njihov specifični vonj

To je najmočnejša povezava z njimi. To je vonj, po katerem ste si jih najbolj zapomnili, na primer parfum, hrana, vonj po tobaku ...

K vam pridejo v sanjah

Sanje so zelo realistične in v njih vam poskušajo povedati nekaj jasnega. Poslušajte, kaj vam govorijo.

Stvari vam nerazložljivo izginjajo

To je občutek, ko ste popolnoma prepričani, da ste nekaj pustili na nekem mestu, pa tega ni. Lahko se zgodi, da vam pokojnik skuša pokazati, da je zraven vas ali pa vam želi le malce ponagajati.

Pojavijo se vam nenavadne misli

To so misli, za katere se zdi, da niso vaše, kot da nekdo misli namesto vas. V teh trenutkih se ustavite in dobro premislite o svojih mislih, morda boste razumeli sporočilo, ki vam ga pošilja pokojnik.

Znaki, ki se pojavijo že na pogrebu

Tudi med pokopom telesa so že prisotni v duhu. Pogosto poskušajo nekako potolažiti ljudi, ki so ostali na tem svetu, in jim povedati, da bo vse v redu.

Vidite pokojnika

Zdi se vam, da vidite pokojnika v sobi, vidite njegov obraz v ogledalu, v oknu ... Morda je videti malce prozoren ali belkast. Včasih se lahko v sekundi pojavi na obrazu nekoga drugega, kot da bi ga prekril.

Slišite čudne zvoke

Zdi se vam, da vas nekdo na primer kliče po imenu, a veste, da ni nikogar. Morda je to opozorilo. Včasih je mogoče slišati kakšno glasbo, denimo najljubšo pesem preminulega, pojavi se vam v glavi ali pa nekje zaigra ravno v tistem trenutku, ko ste razmišljali o pokojniku.

'Božja naključja'

To so nerazložljiva in neverjetna naključja, ki jih Van Praagh imenuje 'božja naključja'. Lahko so odgovor na vaše molitve.

Čutite, da vas nekdo opazuje, da je zraven vas

Lahko je vetrič, ki se pojavi od nikoder, lahko posebna energija, ki jo nenadoma začutite v sobi ali nenadna teža na postelji (kot da bi nekdo sedel zraven vas). Lahko se zgodi tudi, da se nenadoma zbudite točno ob času, ko je umrla vaša ljubljena oseba.

Vidite metulja, ptico ali mavrico, ko najmanj pričakujete

Duhovi mrtvih znajo poslati znamenja, da vam pokažejo, da so z vami. Morda ste razmišljali o nekom, ki je umrl, in ravno takrat se je metulj usedel na vas ali zelo blizu vas ali pa ste na poseben datum videli mavrico.

Pojavijo se pomenljiva števila

Lahko je datum rojstva ali smrti pokojnika. Te številke, ki vam nekaj pomenijo, lahko vidite na uri, na računu, registrskih tablicah in podobno.

Naletite na ljudi, ki so videti kot pokojnik

In to je točno tisti trenutek, ko ste o tem razmišljali ali govorili. To je še en znak, s katerim vam pokojnik sporoča, da je z vami in da naj vas ne skrbi.