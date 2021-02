Lenka: Vse, kar ni iskreno, se bo končalo

Luna je na koncu znamenja Device in naredi čudovit trigon z Venero, ki je na zadnji stopnji znamenja Kozoroga. Kako si lahko tu pomagata, kaj si lahko svetujeta, ko sta še v zemeljskih znamenjih, o čem se bosta dogovorili, če pa si bosta hitro premislili, ker menjata znamenja.



Luna vstopa v znamenje Tehtnice, kjer rada uživa v vsakršni lepoti, v harmoniji in miru v vseh odnosih, predvsem pa s sabo. Njen dispozitor Venera se okoli 15. ure končno osvobodi vseh spon, karme in trpljenja, ki ga je doživljala zadnji mesec. Na samem začetku bodo drug drugemu v podporo, ampak na drugačen, svobodnejši način.



Planet Venera, ki predstavlja naše odnose, ljubezen in zakon, vstopa v znamenje Vodnarja in bo tam ostala do 25. februarja. To pa spremeni vse stereotipe in nekonvencionalnosti. Želi si več svobode, izvirnosti in enakosti. Ne mara, če je vse tiho in monotono, nekaj se mora neprestano dogajati, tudi v partnerski v zvezi, da se odnosa ne zasiti. Noče biti vezana ne v ljubezni ne v zakonu, ne potrebuje papirja, saj to ni zagotovilo za srečo, ampak to, da ji verjamete le na besedo. Njen partner je pogosto njen najboljši prijatelj, celo po ločitvi ostaneta v dobrih odnosih.



Rada se oblači drugače, eksperimentira s pričesko in izstopa v družbi. Rada je izvirna in svoja ter preseneča sebe in druge. Želi spremeniti vse, kar je staro, kupiti najnovejše, biti v trendu ne samo v modi, ampak tudi v tehnologiji. Ne sodi v družinske in družbene kalupe. Je velika humanistka, njena ljubezen je namenjena vsem, ne glede na raso, spol, prepričanje ...



To Venero prizadene samo, če jo zapremo in ji vzamemo svobodo, da ne more delovati neodvisno. Ne prenaša ljubosumja, posesivnosti in obsesij. V tem obdobju se bo vse, kar ni iskreno, končalo, predvsem v partnerskih odnosih, zato je najboljše, da odkrijemo v sebi in drugih čim več resnice, veselja in pristnosti.

