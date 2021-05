Panika se začenja: Krvava superluna kliče sodni dan

Redek nebesni pojav

Astrologinja Mateja Blažič-Zemljič poudarja, da bomo mrk občutili glede na svojo rojstno karto. FOTO: Peter Irman

Nevihte, ujme, poplave

Psihološka astrologinja Shana Flogie opozarja, da lahko pričakujemo naravne katastrofe in porast nesreč. FOTO: Dejan Javornik

Pred sodnim dnem se bo Sonce pretvorilo v temo in Luna v kri.

Ključne osebne prelomnice

26. maja se bo luna obarvala rdeče.

Superluna potopila Titanik

Mrk superlune je bil tudi 14. aprila 1912. Natanko tri mesece pozneje se je zgodil brodolom najprestižnejše ladje tistega časa. Titanik je zadel ob eno od ledenih gora, ki naj bi nastale prav zaradi superlune in mrka, ki sta vplivala na bibavico, tako da je začel ledeni pokrov Arktičnega morja pokati.

V sredo bomo na nebu lahko občudovali izjemen astronomski pojav, imenovan krvava superluna, sočasno pa se bo zgodil tudi popoln lunin mrk.Izraza superluna se je leta 1979 domislil astrolog, označuje pa luno v obdobjih, ko je ta najbližje Zemlji. Vsaka polna ali nova luna, ki je znotraj 90 odstotkov perigeja – njenega najbližjega približevanja Zemlji –, velja za superluno. To, da bo naš satelit, ki ga bomo občudovali na nebu 26. maja, obarvan rdeče, je povezano s posebno obliko luninega mrka, ki letos sovpada s superluno. Luna se bo namreč poravnala s Soncem in Zemljo, in ker bo obsijana le s posredno svetlobo, bo zasijala v skrivnostni rdeči barvi. Neobičajen videz krvave superlune že stoletja vzbuja radovednost in buri domišljijo.Mnogi verjamejo, da ima poseben pomen in da vpliva na dogajanje na Zemlji. V minulih stoletjih naj bi se v času krvave superlune zgodili številni usodni dogodki, ki so popolnoma spremenili tok zgodovine, namige, da naj bi prav na takšno noč človeštvo doletela apokalipsa, pa najdemo celo v Bibliji. Ena od prerokb tako pravi: »… pred sodnim dnem se bo Sonce pretvorilo v temo in Luna v kri …« In kako na krvavo superluno gledajo astrologi?Na dan mrka krvave superlune lahko pričakujemo nevihte, ujme, poplave, naravne katastrofe in porast nesreč, pojasnjuje psihološka astrologinja»Krvava luna je impresiven astronomski dogodek, ki se navadno zgodi v času mrka. V tistih delih sveta, kjer je mrk viden, lahko pričakujemo napetosti in spremembe. Ti deli sveta lahko še nekaj mesecev pozneje pričakujejo nemire in različne preobrate na družbeni ravni. V času mrkov je vedno povečano tudi število ekstremnih vremenskih nevšečnosti, vulkanskih izbruhov, cunamijev, potresov in padcev meteoritov,« navaja. Vpliv bomo čutili tudi na osebni ravni. »V astrologiji prinaša nenadne spremembe, potrebo po preobrazbi ali preusmeritvi vašega življenja v novo smer,« pove. Mrk krvave superlune, ki bo v znamenju strelca, je del cikla, ki se je začel maja lani.»Strelec vlada višjemu umu in modrosti. Njegova energija vam omogoča, da se osredotočite na širšo sliko, in vam pomaga, da stvari vidite s širšega vidika. Kar koli se bo dogajalo v času tega mrka, povežite se s to energijo in jo uporabite za vodenje, odpuščanje in zaključevanje,« priporoča Shana Flogie. »Morda boste začutili, da se premikate skozi simbolni proces smrti in ponovnega rojstva, ali pa se vam zgodijo nenadne spremembe, ki se jim morate prilagoditi in rasti,« dodaja.Večina astrologov meni, da je bolj kakor sama krvava superluna v astrološkem smislu pomemben lunin mrk. »Vsak lunin ali sončni mrk, ki je povezan s pomembnimi planeti ali je v osmi hiši v horoskopu posameznika ali države, je izjemno intenziven in superčas, lahko tudi krvav, če ima aktiviran planet slabo postavljen v rojstni karti. Ko mrk aktivira področje, ki ga planet predstavlja, pride namreč do velikih premikov in nepričakovanih preobratov – dobrih ali slabih, odvisno od rojstne karte: od izgube službe, konca ali začetka ljubezni, selitve, razpletov in zapletov na sodišču do obiska inšpekcije, operacij,« razlaga astrologinja»Čeprav so oznake krvava in superluna zelo priljubljene ter jih povezujejo z usodnimi dogodki in prerokbami, se sama raje osredotočam na to, kam v karti nekomu pade taka lunacija ali mrk. Za tistega, ki mu padeta na ključne točke, bo usodna, za drugega, s čigar karto nista povezana, pač ne. Da je na mrke upravičeno gledati na ta način, mi potrjujejo tudi lastne izkušnje, saj sem se ob mrkih tako poročila kot izgubila službo, dvakrat pa mi je neprijeten mrk prinesel tudi operacijo,« utemeljuje.Dodaja še, da tokratni prinaša zmedo v življenje in odnose, še posebno močno bomo to občutili, ker sovpade s časom Merkurjeve retrogradnosti. »Svetujem, da vse dvakrat preverite in ste previdni, saj bo več laži, zavajanja in manipulacij, hkrati pa boste tudi sami bolj površni, neprevidni in zmedeni,« sklene.