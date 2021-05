Kritika naj bo spoštljiva

Tudi ko želimo nekoga pokritizirati, okarati ali vplivati na to, da spremeni vedenje, moramo ohraniti oliko in spoštljivo vedenje, ne glede na to, za kakšen odnos gre. Naše pripombe lahko namreč hitro zvenijo kot napad, kritizirani človek pa jih vzame osebno in kot napad nase, kar lahko vodi v obrambno vedenje.



Kadar nekoga iskreno soočimo z njegovimi napakami, nikakor ne pozabimo na taktnost in diplomacijo. Prvič, počakajmo, da nas vpraša za mnenje. Če nas ne zaprosi zanj, ga vprašajmo, če mu lahko nekaj povemo. Če nas zavrne (ali zelo nerad privoli v to), moramo spoštovati njegovo odločitev in ostati tiho. Če mu kljub temu povemo svoje mnenje o težavni situaciji, v kateri se je znašel in pri kateri potrebuje pomoč, nikakor ne pozabimo, da je med konstruktivno kritiko in nesramnostjo velika razlika.



Smo sicer v edinstvenem položaju, ko mu lahko pomagamo, toda lahko ga tudi prizadenemo, torej previdno! Če gre za nekoga, ki vam je blizu, je vaš družinski član ali partner, se spomnite tudi, da čeprav je vajino življenje prepleteno na številnih področjih, je to še vedno samostojna oseba, ki samostojno odloča o svojem življenju. Vsak od nas ima svobodno voljo. Vaše mnenje ni zakon in ne postavljajte ga nad osebo, ki se je to tiče.

Komentarji: